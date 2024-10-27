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Мать и жена Павла Прилучного требуют с него алименты через суд

Судебная борьба между бывшими супругами, актеро...

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Судебная борьба между бывшими супругами, актером Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце, обрастает новыми подробностями и юридическими баталиями. Начавшись с несоблюдения Павлом устной договоренности об оплате обучения их детей, дело привело к серии новых судебных исков, добавляющих остроты в уже напряженные отношения.

Сложные Обороты Судебного Дела

После того как в апреле 2024 года суд удовлетворил требования Муцениеце о взыскании с Павла 30 процентов его дохода в виде алиментов, Прилучный столкнулся с новыми финансовыми трудностями. В ответ на это, Павел обратился в суд с встречным иском об опеке над детьми, утверждая, что их сын Тимофей выразил желание жить с ним. На данный момент решение остается за судом, который оставил Тимофея с матерью до проведения дополнительной экспертизы.

Новые Иски от Семьи Прилучного

Ситуация усложнилась, когда на актера были поданы два новых иска о взыскании алиментов: сначала его собственной матерью, а затем и текущей супругой Зепюр Брутян, действующей от имени их общего годовалого сына Микаэля. Эти иски могут существенно изменить финансовую ситуацию Павла, поскольку в случае удовлетворения их требований, алименты на детей от Муцениеце могут быть пересмотрены.

Долгосрочные Перспективы и Возможные Исходы

Павел Прилучный не отказывается от планов добиться опеки над Тимофеем. В случае успеха в этом вопросе, он может также обратиться с требованием о взыскании алиментов с Агаты Муцениеце. Таким образом, перед бывшими супругами открывается перспектива длительной и изнурительной серии судебных разбирательств, где каждое новое дело способно кардинально изменить положение сторон.

Эта судебная драма продолжает удерживать внимание общественности, подчеркивая сложности и чувствительность вопросов семейного права и опеки над детьми, а также демонстрируя влияние таких разбирательств на личную жизнь публичных личностей, пишет kino-teatr.ru.

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