Мать и вдова погибшего бойца СВО со скандалом пытаются поделить "смертные" деньги

Новый выпуск программы «За гранью» на НТВ (18+) посвятили громкому делу из Рязани. В центре истории — спор между матерью и вдовой погибшего на спецоперации бойца. Женщины не могут договориться, кому полагаются выплаты и, возможно, наследство.

Мать военнослужащего, Ольга Костырко, уверена: супруга её сына, Ангелина Варюхина, не заслуживает называться вдовой героя. По словам женщины, между молодыми уже шёл развод, и хотя решение о расторжении брака было принято, Герман погиб до того, как оно вступило в силу.

Ольга Костырко в эфире обвиняла бывшую невестку в корысти, осуждала её фото в соцсетях и поездки на отдых в то время, как сын был на передовой. Также она рассказала, что Герман щедро тратил деньги на жену — оплачивал свадьбу, дарил подарки и водил по ресторанам, пишет 62info.ru.

Ангелина, в свою очередь, заявила, что развод был формальной уступкой матери мужа, которая изначально её не приняла. По словам девушки, они с Германом готовились к венчанию летом, и отношения между ними оставались близкими.

В студии также присутствовали сослуживцы и друзья погибшего, и большинство из них поддержали его мать.