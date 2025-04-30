Мать и вдова погибшего бойца СВО со скандалом делят «смертные» деньги
dzen.ru
Выпуск программы «За гранью» (18+) на НТВ привлек внимание к жесткому семейному конфликту:
- мать погибшего участника СВО, Ольга Костырко,
- и его вдова, Ангелина Варюхина,
- спорят о выплатах и наследстве.
Причина конфликта — не завершённый развод: супруги подали на расторжение брака, но Герман погиб до вступления решения в силу.
Что говорят стороны
Мать погибшего — Ольга Костырко:
- Настаивает, что Ангелина недостойна статуса вдовы,
- Упрекает в откровенных фото, отдыхах и легкомысленности,
- Заявляет, что сын финансово обеспечивал супругу и тратил деньги на «несерьёзную жизнь».
«Она не вдова героя — она просто потратила его деньги», — заявила мать в эфире.
Вдова — Ангелина Варюхина:
- Говорит, что развод был формальностью под давлением свекрови,
- Уверяет, что супруги планировали венчание летом,
- Отрицает обвинения в корысти и подчеркивает, что искренне любила Германа.
«Свекровь никогда не приняла меня, но мы с Германом хотели создать семью заново».
Что думают друзья и сослуживцы
- В студии также присутствовали товарищи по службе Германа,
- большинство из них встали на сторону его матери,
- выражали сомнение в искренности чувств вдовы.
Кто получит выплаты по закону?
По действующему законодательству:
- Статус официальной супруги сохраняется, если развод не вступил в силу на момент смерти,
- Соответственно, Ангелина Варюхина — вдова в юридическом смысле и имеет право на выплаты и компенсации.
Однако разногласия с матерью и общественная критика вызывают морально-этическую дискуссию.
Почему история вызвала резонанс
- На фоне СВО и гибели солдат такие случаи воспринимаются особенно болезненно,
- Люди обсуждают не только юридическую сторону, но и моральные аспекты,
- История разделила зрителей на тех, кто сочувствует вдове, и тех, кто поддерживает мать.
Что дальше?
Вопрос о выплатах, вероятно, будет решаться через суд или ведомственные комиссии.
Тем временем конфликт вышел за пределы семьи и стал общественной темой, затрагивающей:
- ценности и традиции,
- память о погибших,
- отношения между поколениями и близкими в условиях войны, сообщает 62info.
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