Мать и вдова погибшего бойца СВО со скандалом делят «смертные» деньги

Выпуск программы «За гранью» (18+) на НТВ привлек внимание к жесткому семейному конфликту:

мать погибшего участника СВО, Ольга Костырко,

и его вдова, Ангелина Варюхина,

спорят о выплатах и наследстве.

Причина конфликта — не завершённый развод: супруги подали на расторжение брака, но Герман погиб до вступления решения в силу.

Что говорят стороны

Мать погибшего — Ольга Костырко:

Настаивает, что Ангелина недостойна статуса вдовы,

Упрекает в откровенных фото, отдыхах и легкомысленности,

Заявляет, что сын финансово обеспечивал супругу и тратил деньги на «несерьёзную жизнь».

«Она не вдова героя — она просто потратила его деньги», — заявила мать в эфире.

Вдова — Ангелина Варюхина:

Говорит, что развод был формальностью под давлением свекрови,

Уверяет, что супруги планировали венчание летом,

Отрицает обвинения в корысти и подчеркивает, что искренне любила Германа.

«Свекровь никогда не приняла меня, но мы с Германом хотели создать семью заново».

Что думают друзья и сослуживцы

В студии также присутствовали товарищи по службе Германа,

большинство из них встали на сторону его матери,

выражали сомнение в искренности чувств вдовы.

Кто получит выплаты по закону?

По действующему законодательству:

Статус официальной супруги сохраняется, если развод не вступил в силу на момент смерти,

Соответственно, Ангелина Варюхина — вдова в юридическом смысле и имеет право на выплаты и компенсации.

Однако разногласия с матерью и общественная критика вызывают морально-этическую дискуссию.

Почему история вызвала резонанс

На фоне СВО и гибели солдат такие случаи воспринимаются особенно болезненно,

Люди обсуждают не только юридическую сторону, но и моральные аспекты,

История разделила зрителей на тех, кто сочувствует вдове, и тех, кто поддерживает мать.

Что дальше?

Вопрос о выплатах, вероятно, будет решаться через суд или ведомственные комиссии.

Тем временем конфликт вышел за пределы семьи и стал общественной темой, затрагивающей: