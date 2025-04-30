Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Мать и вдова погибшего бойца СВО со скандалом делят «смертные» деньги

В эфире программы «За гранью» на НТВ разгорелся...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Выпуск программы «За гранью» (18+) на НТВ привлек внимание к жесткому семейному конфликту:

  • мать погибшего участника СВО, Ольга Костырко,
  • и его вдова, Ангелина Варюхина,
  • спорят о выплатах и наследстве.

Причина конфликта — не завершённый развод: супруги подали на расторжение брака, но Герман погиб до вступления решения в силу.

Что говорят стороны

Мать погибшего — Ольга Костырко:

  • Настаивает, что Ангелина недостойна статуса вдовы,
  • Упрекает в откровенных фото, отдыхах и легкомысленности,
  • Заявляет, что сын финансово обеспечивал супругу и тратил деньги на «несерьёзную жизнь».

«Она не вдова героя — она просто потратила его деньги», — заявила мать в эфире.

Вдова — Ангелина Варюхина:

  • Говорит, что развод был формальностью под давлением свекрови,
  • Уверяет, что супруги планировали венчание летом,
  • Отрицает обвинения в корысти и подчеркивает, что искренне любила Германа.

«Свекровь никогда не приняла меня, но мы с Германом хотели создать семью заново».

Что думают друзья и сослуживцы

  • В студии также присутствовали товарищи по службе Германа,
  • большинство из них встали на сторону его матери,
  • выражали сомнение в искренности чувств вдовы.

Кто получит выплаты по закону?

По действующему законодательству:

  • Статус официальной супруги сохраняется, если развод не вступил в силу на момент смерти,
  • Соответственно, Ангелина Варюхина — вдова в юридическом смысле и имеет право на выплаты и компенсации.

Однако разногласия с матерью и общественная критика вызывают морально-этическую дискуссию.

Почему история вызвала резонанс

  • На фоне СВО и гибели солдат такие случаи воспринимаются особенно болезненно,
  • Люди обсуждают не только юридическую сторону, но и моральные аспекты,
  • История разделила зрителей на тех, кто сочувствует вдове, и тех, кто поддерживает мать.

Что дальше?

Вопрос о выплатах, вероятно, будет решаться через суд или ведомственные комиссии.

Тем временем конфликт вышел за пределы семьи и стал общественной темой, затрагивающей:

  • ценности и традиции,
  • память о погибших,
  • отношения между поколениями и близкими в условиях войны, сообщает 62info.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Столица света: как INTERVALS-2025 превратил Ниж...
Не у нас
7 часов назад

Столица света: как INTERVALS-2025 превратил Нижний Новгород в медиаполотно

Лонгриды

день назад

Электросамокаты в Казани: Страховка, ограничения и борьба с авариями в 2025 году

Интересное в Казани

день назад

Скрытая угроза: казанский хирург рассказал, чем опасны зубы мудрости

какие болезни переносят клопы

Не у нас

день назад

Загадочные саркофаги из Антарктиды вскрыли: вот что там нашли

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Чтобы дети не залипали дома: собрали места Казани для активных каникул и выходных

кессонные потолки монтаж в Москве

Не у нас

день назад

В затопленной церкви в Турции началось исследование гробницы Николая Чудотворца

Не у нас

15 часов назад

Ученые нашли документ, указывающие на второе чудо Иисуса Христа

Не у нас

день назад

Из-за таяния льдов уровень мирового океана может увеличиться на 19 метров

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане дерево насмерть придавило мужчину во время шторма

Не у нас

день назад

В Антарктиде нашли золотое озеро с ледяными стержнями
Лонгриды
2 дня назад

Тепла не будет: Паршина рассказала, какая погода ждёт татарстанцев

Майские праздники — время, когда казанцы традиц...

Не у нас

7 часов назад

Бронзовая рука из Испании раскрыла тайну древнего языка

Интересное в Казани

9 часов назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы

Не у нас

7 часов назад

Ученые пытаются узнать тайну реки Меконг

Не у нас

7 часов назад

Ученые не могут объяснить происхождение таинственного отверстия на дне Атлантики
Медучреждения Татарстана переходят на особый гр...
Новости Татарстана
10 часов назад

Медучреждения Татарстана переходят на особый график в майские праздники

Новости Казани

7 часов назад

«Ак Барс» заинтересовался Евгением Кузнецовым

Новости Татарстана

7 часов назад

Апрельское похолодание сказалось на вредителях в Татарстане

Новости Казани

9 часов назад

Казань попала в топ-10 городов России по количеству мест в кинозалах
Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу дл...
Интересное в Казани
5 дней назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране