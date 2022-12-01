Мать целых три месяца оплакивала погибшего в СВО сына, а потом узнала, что он жив и стал героем из передачи на ТВ

26-летний Евгений Коробов — профессиональный военный. В детстве родители отдали его в кадетский корпус, где он получил образование, а затем стал служить Родине. Ранее он участвовал в операции в Сирии, когда начала спецоперация на Украине, не раздумывая, пошел.

Когда колонна Евгения попала в засаду, капитан не струсил и всех своих ребят вывел без потерь.

О подвиге мужчины рассказали в новостях, отметив его героизм и стойкость — именно так мать и отчим Евгения узнали правду. Они считали его погибшим целых три месяца.