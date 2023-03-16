Массовое захоронение молодых людей с одинаковыми крестами нашли на одном из кладбищ

Под Екатеринбургом обнаружили массовое захоронение молодых людей с одинаковыми крестами

На Северном кладбище в Свердловской области массово хоронят мужчин в одинаково оформленные могилы. Среди погребенных есть преступники, совершившие тяжкие преступления.

Как сообщает Е1, Северное кладбище Берёзовского за несколько недель пополнилось 70 могилами, при этом хоронят мужчин молодого возраста от 25 до 53 лет.

Над погребением ставят одинаковые кресты с карточками и венками, рядом рабочие копают запасные могилы. Только на двух захоронениях видны фотографии умерших, на всех остальных — одинаковые черные карточки с ФИО и датами жизни и смерти.

Сотрудники ритуальной службы пояснили редакции, что на кладбище привозят погибших, чьи родственники не объявились.