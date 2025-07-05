"Наоборот, это вредит": врач-токсиколог развенчал мифы о необходимости мыть мясо перед готовкой

Михаил Кутушов, врач-токсиколог, заявил, что на сыроежном мясе могут быть патогенные микроорганизмы, однако мытьё не помогает избавиться от них.

Напротив, промывание мяса, может привести к распространению бактерий по кухне, включая посуду и столешницы. Кутушов добавил, что современные санитарные требования не предполагают мытьё мяса, так как эффективным способом борьбы с патогенами является правильная термообработка при температуре 70-75 градусов.

Это правило касается всех типов мяса, кроме стейков с кровью, для которых важными являются условия хранения и качество. Врач посоветовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса, а затем сразу утилизировать их, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.