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Мясо мягкое, а соус густой и насыщенный: гуляш от которого не отказываются и сразу просят добавку

Гуляш — сытное и ароматное блюдо, которое легко...

kasheloff.ru

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Идеальный гуляш: три простых рецепта для уютного домашнего ужина

1. Пряный гуляш из говядины

  • Ингредиенты: говядина, морковь, лук, чеснок, чили, крахмал, специи (зира, кориандр, паприка).
  • Соус: насыщенный, густой, с яркими ароматами специй.
  • Калорийность: 196 кКал
  • Время приготовления: 60 мин.

2. Классический гуляш из свинины

  • Ингредиенты: свинина, лук, мука, томатная паста, специи.
  • Особенности: привычный вкус из детства, долгое тушение до мягкости.
  • Калорийность: 139 кКал
  • Время приготовления: 180 мин.

3. Гуляш из свинины с шампиньонами

  • Ингредиенты: свинина, грибы, лук, томатная паста, мука.
  • Фишка: грибной аромат в сочетании с мясом придает блюду пикантность.
  • Калорийность: 129 кКал
  • Время приготовления: 45 мин.

Совет: подавайте гуляш с картофельным пюре, макаронами или свежим хлебом — соус идеально сочетается с любым гарниром, делая блюдо особенно вкусным.

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