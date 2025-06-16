Мясо мягкое, а соус густой и насыщенный: гуляш от которого не отказываются и просят добавку

Идеальный гуляш: три простых рецепта для уютного домашнего ужина

Гуляш — сытное и ароматное блюдо, которое легко приготовить дома без лишних хлопот. Нежное мясо в густом соусе, насыщенный вкус и простые ингредиенты делают его идеальным вариантом для семейного обеда или ужина. В этой подборке — три проверенных рецепта на любой вкус.

1. Пряный гуляш из говядины

Ингредиенты: говядина, морковь, лук, чеснок, чили, крахмал, специи (зира, кориандр, паприка).

Соус: насыщенный и густой, с ароматами специй.

Калорийность: 196 кКал

Время приготовления: 60 мин.

2. Классический гуляш из свинины

Ингредиенты: свинина, лук, мука, томатная паста, специи.

Особенности: привычный вкус из детства, долгое тушение до мягкости.

Калорийность: 139 кКал

Время приготовления: 180 мин.

3. Гуляш из свинины с шампиньонами

Ингредиенты: свинина, грибы, лук, томатная паста, мука.

Фишка: грибной аромат в сочетании с мясом придаёт особую пикантность.

Калорийность: 129 кКал

Время приготовления: 45 мин.

Совет: подавайте гуляш с картофельным пюре, макаронами или свежим хлебом — соус отлично сочетается с гарнирами и делает блюдо особенно вкусным, сообщает dzen.