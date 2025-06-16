Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Мясо мягкое, а соус густой и насыщенный: гуляш от которого не отказываются и просят добавку

Три варианта ароматного гуляша: говяжий, свиной...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Идеальный гуляш: три простых рецепта для уютного домашнего ужина

Гуляш — сытное и ароматное блюдо, которое легко приготовить дома без лишних хлопот. Нежное мясо в густом соусе, насыщенный вкус и простые ингредиенты делают его идеальным вариантом для семейного обеда или ужина. В этой подборке — три проверенных рецепта на любой вкус.

1. Пряный гуляш из говядины

  • Ингредиенты: говядина, морковь, лук, чеснок, чили, крахмал, специи (зира, кориандр, паприка).
  • Соус: насыщенный и густой, с ароматами специй.
  • Калорийность: 196 кКал
  • Время приготовления: 60 мин.

2. Классический гуляш из свинины

  • Ингредиенты: свинина, лук, мука, томатная паста, специи.
  • Особенности: привычный вкус из детства, долгое тушение до мягкости.
  • Калорийность: 139 кКал
  • Время приготовления: 180 мин.

3. Гуляш из свинины с шампиньонами

  • Ингредиенты: свинина, грибы, лук, томатная паста, мука.
  • Фишка: грибной аромат в сочетании с мясом придаёт особую пикантность.
  • Калорийность: 129 кКал
  • Время приготовления: 45 мин.

Совет: подавайте гуляш с картофельным пюре, макаронами или свежим хлебом — соус отлично сочетается с гарнирами и делает блюдо особенно вкусным, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Не выходить из дома — это реально: лучшие службы доставки еды и товаров в Казани

поможет ли уксус от плесени

Не у нас

день назад

Учёные выяснили, какие лекарства опасны для печени

Интересное в Казани

3 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

ремонт зарядного гнезда телефона в Новосибирске

Не у нас

21 час назад

Власти Германии хотят направить деньги со "спящих" счетов на социальные проекты

Не у нас

21 час назад

Под Воскресенском снимают фильм о колокольном звоне в заброшенном храме

Не у нас

час назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Не у нас

день назад

Археологи изучают древние ходы под Европой с неизвестным назначением

Новости Татарстана

5 часов назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА
Новости Татарстана
4 часа назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

До конца недели Татарстан останется под влияние...

Новости Татарстана

час назад

Многодетные семьи Татарстана получат компенсацию за обучение в СПО

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Не выходить из дома — это реально: лучшие службы доставки еды и товаров в Казани

Не у нас

час назад

Ученые нашли связь польских королей Пястов с пиктами Шотландии

Не у нас

час назад

Палеозоолог Зиновьев описал окаменелость тюленя из Пантикапея
На Кировской дамбе в Казани началась установка ...
Новости Казани
4 часа назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

Не у нас

час назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Не у нас

2 часа назад

Назван регион с самым чистым воздухом в России

Новости Казани

2 часа назад

В Казани будут запущены бесплатные шаттлы до площадок «Сабантуя»
Интересное в Казани
6 дней назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс в Казани? Четыре удивительные истории