Мясо мягкое, а соус густой и насыщенный: гуляш от которого не отказываются и просят добавку
kasheloff.ru
Идеальный гуляш: три простых рецепта для уютного домашнего ужина
Гуляш — сытное и ароматное блюдо, которое легко приготовить дома без лишних хлопот. Нежное мясо в густом соусе, насыщенный вкус и простые ингредиенты делают его идеальным вариантом для семейного обеда или ужина. В этой подборке — три проверенных рецепта на любой вкус.
1. Пряный гуляш из говядины
- Ингредиенты: говядина, морковь, лук, чеснок, чили, крахмал, специи (зира, кориандр, паприка).
- Соус: насыщенный и густой, с ароматами специй.
- Калорийность: 196 кКал
- Время приготовления: 60 мин.
2. Классический гуляш из свинины
- Ингредиенты: свинина, лук, мука, томатная паста, специи.
- Особенности: привычный вкус из детства, долгое тушение до мягкости.
- Калорийность: 139 кКал
- Время приготовления: 180 мин.
3. Гуляш из свинины с шампиньонами
- Ингредиенты: свинина, грибы, лук, томатная паста, мука.
- Фишка: грибной аромат в сочетании с мясом придаёт особую пикантность.
- Калорийность: 129 кКал
- Время приготовления: 45 мин.
Совет: подавайте гуляш с картофельным пюре, макаронами или свежим хлебом — соус отлично сочетается с гарнирами и делает блюдо особенно вкусным, сообщает dzen.
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