Мясо как тушёнка, можно есть губами: рецепт невероятно вкусного мяса под луковой шубкой
otvet.mail.ru
Рецепт невероятно мягкого и ароматного томленого мяса в луке. Оно настолько нежное, что буквально тает во рту! Это блюдо можно готовить на всю семью, а разнообразить гарниры — дело пары минут. Даже маленькие привереды с удовольствием едят это мясо!
Ингредиенты:
- Мясо (говядина или другое на ваш вкус) — 1,7 кг
- Лук репчатый — 1,5 кг
- Сливочное или топленое масло — 100–120 г
- Соль и перец — по вкусу
- Чеснок — 4–5 зубчиков
- Вода — 150 мл
Как готовить:
- Подготовка мяса.
Нарежьте мясо кусочками размером около 3х4 см и выложите его на дно кастрюли с толстым дном или жаровни.
- Слой лука.
Сверху распределите лук, нарезанный полукольцами.
- Добавление масла.
Поверх лука положите сливочное или топленое масло.
- Тушение.
Влейте 150 мл воды, закройте кастрюлю крышкой и готовьте на среднем огне около 30–40 минут.
- Финальные штрихи.
Добавьте соль, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте, закройте крышкой и томите на минимальном огне 2,5–3 часа. В процессе перемешивайте блюдо 3–4 раза.
Мясо получится нежным, с насыщенной подливой, которая идеально дополнит любые гарниры. Сегодня можно подать с картофельным пюре, а завтра — с макаронами.
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