Мясо как тушёнка, можно есть губами: рецепт невероятно вкусного мяса под луковой шубкой

Рецепт невероятно мягкого и ароматного томленого мяса в луке. Оно настолько нежное, что буквально тает во рту! Это блюдо можно готовить на всю семью, а разнообразить гарниры — дело пары минут. Даже маленькие привереды с удовольствием едят это мясо!

Ингредиенты:

Мясо (говядина или другое на ваш вкус) — 1,7 кг

Лук репчатый — 1,5 кг

Сливочное или топленое масло — 100–120 г

Соль и перец — по вкусу

Чеснок — 4–5 зубчиков

Вода — 150 мл

Как готовить:

Подготовка мяса.

Нарежьте мясо кусочками размером около 3х4 см и выложите его на дно кастрюли с толстым дном или жаровни.

Слой лука.

Сверху распределите лук, нарезанный полукольцами.

Добавление масла.

Поверх лука положите сливочное или топленое масло.

Тушение.

Влейте 150 мл воды, закройте кастрюлю крышкой и готовьте на среднем огне около 30–40 минут.

Финальные штрихи.

Добавьте соль, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте, закройте крышкой и томите на минимальном огне 2,5–3 часа. В процессе перемешивайте блюдо 3–4 раза.

Мясо получится нежным, с насыщенной подливой, которая идеально дополнит любые гарниры. Сегодня можно подать с картофельным пюре, а завтра — с макаронами.

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