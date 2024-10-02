Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Машины резко подорожают в России: как ввезти авто из-за рубежа и не платить утильсбор

С начала октября текущего года в России начали ...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

С начала октября текущего года в России начали действовать новые правила для водителей, затрагивающие утилизационный сбор, регистрацию ДТП и процесс страхования по ОСАГО.

Понимание этих изменений критично для каждого водителя, поскольку они влияют на их финансовые и юридические обязательства. Давайте подробно рассмотрим основные нововведения.

Изменения в утилизационном сборе и их влияние на рыночные цены

Самое значительное изменение касается повышения ставок утилизационного сбора для всех категорий транспортных средств, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и спецтехнику. Ставки увеличены на 70-85%, что неизбежно скажется на конечной стоимости автомобилей. Это решение правительства направлено на адаптацию сборов к текущим экономическим условиям.

Несмотря на то, что базовая ставка остаётся на уровне 20 тысяч рублей, коэффициенты, которые определяют окончательный размер платежа, значительно возрастут, особенно заметно это будет для автомобилей с большим объемом двигателя. Например, для автомобилей с двигателем свыше 3,5 литров ставка увеличится до 2,285 млн рублей и более. Важно, что повышение не затронет машины, ввозимые для личного использования, если они останутся в собственности владельца не менее года.

Упрощенный процесс регистрации ДТП

Октябрь принёс упрощение процесса оформления дорожно-транспортных происшествий. Теперь бланки извещения о ДТП оснащены QR-кодом, переход по которому направляет водителя на портал «Госуслуги». Здесь доступна инструкция по регистрации ДТП по европротоколу, а также можно скачать приложение для дистанционного оформления. Это позволит водителям оформлять аварии без необходимости посещения страховой компании, что значительно сокращает время и упрощает процедуру.

Новая система ОСАГО: более эффективное страхование

Введение единой системы АИС страхования, которая интегрирует все данные о полисах ОСАГО, стало еще одним важным шагом в октябре. Водители теперь могут использовать сервис «Автокод ОСАГО», позволяющий просматривать предложения от всех страховых компаний и выбирать наиболее подходящий вариант. Оплаченный полис отправляется на электронную почту, и данные мгновенно обновляются в базе РСА.

Также было запланировано введение единого полиса ОСАГО для водителей России и Беларуси, но начало его действия перенесено на начало следующего года из-за технических и законодательных вопросов, связанных с интеграцией страховых систем двух стран.

Ключевые моменты для водителей

Изменения, вступившие в силу с 1 октября, оказывают значительное влияние на жизнь автомобилистов:

  • Планирование покупок: учитывая увеличение ставок утилизационного сбора, важно заранее планировать покупку автомобиля, поскольку цены на них значительно возрастут.
  • Использование новых технологий: QR-коды и мобильные приложения для оформления ДТП облегчают этот процесс, делая его более быстрым и менее бюрократичным.
  • Осведомленность о страховке: новые сервисы по выбору ОСАГО делают этот процесс более удобным и понятным для всех водителей.

Владельцам транспортных средств следует внимательно следить за изменениями в законодательстве, чтобы своевременно адаптироваться к новым условиям и избежать возможных сложностей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

В Казани нашли живым парня, которого "похоронили" гадалки и тарологи

Гид по скидкам Казани

день назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

уничтожитель борщевика

Новости Казани

18 часов назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

замена видеокарты на ноутбуке hp в Москве

Новости Татарстана

день назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Новости Казани

день назад

В Казани 26 сентября хотели задержать чиновника из Башкирии

Новости Казани

3 часа назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Казани

день назад

Театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тысяч рублей за героев сказок

Новости Татарстана

день назад

В ЖК Светлый пьяные мужчины избили подростков в магазине
Новости Казани
2 дня назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Новости Казани

6 минут назад

В центре Казани не прозвучали сирены

Новости России

час назад

Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего дела

Новости Казани

2 часа назад

Из-за ДТП перед мостом Миллениум образовалась почти 4-киллометровая пробка

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 12 октября пройдет концерт группы "Заточка"
Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Ка...
Новости Казани
2 часа назад

Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

В Нижнекамске 27-летний водитель Hyundai сбил девушку-курьера

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане суд отменил домашний арест главврачу

Новости Казани

23 часа назад

В Казани нашли около 6 000 литров паленого алкоголя
Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые...
Интересное в Казани
4 дня назад

Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые ожидают автовладельцев в октябре