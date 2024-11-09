Машину разрешат снимать с учета через Госуслуги: вот что для этого необходимо будет сделать

С каждым годом законодательство в сфере автомобильного транспорта эволюционирует, ставя перед водителями новые требования и задачи. Журнал "Авито Авто" поделился тем списком изменений, к которому действительно стоит подготовиться к 2025 году, так как они вступят в силу. Причём основные нововведения начнут действовать уже в марте. Рассмотрим, что ждёт российских автомобилистов и как подготовиться к предстоящим изменениям.

ОСАГО при регистрации: новые упрощения

С 1 марта 2024 года при регистрации нового или подержанного автомобиля в ГИБДД не потребуется предъявлять полис ОСАГО. Это изменение призвано упростить процесс покупки автомобилей, особенно для тех, кто не планирует их немедленное использование. Тем не менее, важно помнить, что без ОСАГО ездить все равно запрещено, и за нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Быстрая отмена регистрации после продажи

Существенное облегчение ждёт тех, кто продал машину. Теперь можно будет сразу прекратить учет автомобиля в день продажи, минуя предыдущее требование о 10-дневном ожидании. Это предотвратит неприятности с штрафами за нарушения, зафиксированные на камеры, которые приходили на имя предыдущего владельца.

Изменения в уплате утильсбора

С 1 апреля 2024 года вступят в силу новые правила уплаты утильсбора, касающиеся в основном импортёров и частных перекупщиков. При регистрации автомобиля в ГИБДД будет проверяться полная уплата утильсбора. Неполная уплата сбора приведет к отказу в регистрации, что делает важным своевременное выполнение финансовых обязательств.

Новый список автомобилей для налога на роскошь

Минпромторг обновит список автомобилей, подлежащих налогу на роскошь. В список включаются модели стоимостью свыше 10 миллионов рублей, и ожидается, что к числу льготников добавятся и китайские бренды, усиливая фискальное бремя на владельцев дорогостоящих машин.

Транспортный налог за 2024 год

В конце 2024 года начнётся распространение уведомлений о необходимости уплаты транспортного налога, который должен быть оплачен до 1 декабря 2025 года.

Проверка ОСАГО с помощью дорожных камер

С 1 марта 2025 года страховщики планируют начать эксперимент по проверке полисов ОСАГО через дорожные камеры, хотя этот проект еще не получил окончательного одобрения и может измениться в зависимости от решений регулирующих органов.

Эти изменения затрагивают не только личные интересы автомобилистов, но и общественную безопасность. Важно отслеживать новости и готовиться к нововведениям заранее, чтобы избежать возможных штрафов и других юридических сложностей