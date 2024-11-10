Машину дозволено будет снимать с учета через Госуслуги: вот что для этого надо будет сделать

Уже в следующем, 2025, году автомобилисты России столкнутся с очень важным изменением в законодательстве. Сообществе, что они затронут процесс регистрации и эксплуатации транспорта. Среди наиболее значимых пунктов можно отметить, что будут изменены правила взаимодействия водителей с госслужбами.

Будет отменена провера ОСАГО в момент регистрации. В марте 2025 года, если вы планируете регистрировать свой автомобиль в ГИБДД, больше не будет необходимости предъявлять полис ОСАГО. Цель данного изменение - это упрощение самой регистрации для каждого, кто купил машину, но пока что не планирует начать его использовать. Несмотря на это, для вождения автомобиля полис всё еще будет необходим, так как в противном случае грозит штраф. Быстрая процедура снятия с учета после продажи. В новом режиме можно будет снять автомобиль с учета в день его продажи, что поможет избежать накопления штрафов и налогов, которые могут ошибочно приходить на имя предыдущего владельца. Изменения в уплате утилизационного сбора: Существенным нововведением станет обязательность уплаты утилизационного сбора до регистрации автомобиля, что особенно затронет импортеров и частных продавцов, пытающихся минимизировать налоговые отчисления. Обновление списка автомобилей для налога на роскошь. Минпромторг планирует обновить перечень транспортных средств, подлежащих повышенному налогу на роскошь, включая в него дорогие автомобили от китайских производителей. Уведомления о транспортном налоге за 2024 год. К концу 2025 года водители получат извещения об уплате транспортного налога за предыдущий год, с обязательным сроком оплаты до 1 декабря. Эксперимент с проверкой ОСАГО через камеры. Планируется начало эксперимента по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, что повысит контроль за наличием страховки у водителей.

Эти предстоящие изменения предназначены для оптимизации автомобильных процессов, улучшения контроля за соблюдением правил дорожного движения и облегчения жизни автомобилистов через цифровизацию и снижение бюрократических барьеров, пишет avito.ru.