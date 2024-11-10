Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Машину дозволено будет снимать с учета через Госуслуги: вот что для этого надо будет сделать

Уже в следующем, 2025, году автомобилисты Росси...

media.volvocars.com

Подписаться в Telegram

Уже в следующем, 2025, году автомобилисты России столкнутся с очень важным изменением в законодательстве. Сообществе, что они затронут процесс регистрации и эксплуатации транспорта. Среди наиболее значимых пунктов можно отметить, что будут изменены правила взаимодействия водителей с госслужбами.

  1. Будет отменена провера ОСАГО в момент регистрации. В марте 2025 года, если вы планируете регистрировать свой автомобиль в ГИБДД, больше не будет необходимости предъявлять полис ОСАГО. Цель данного изменение - это упрощение самой регистрации для каждого, кто купил машину, но пока что не планирует начать его использовать. Несмотря на это, для вождения автомобиля полис всё еще будет необходим, так как в противном случае грозит штраф.

  2. Быстрая процедура снятия с учета после продажи. В новом режиме можно будет снять автомобиль с учета в день его продажи, что поможет избежать накопления штрафов и налогов, которые могут ошибочно приходить на имя предыдущего владельца.

  3. Изменения в уплате утилизационного сбора: Существенным нововведением станет обязательность уплаты утилизационного сбора до регистрации автомобиля, что особенно затронет импортеров и частных продавцов, пытающихся минимизировать налоговые отчисления.

  4. Обновление списка автомобилей для налога на роскошь. Минпромторг планирует обновить перечень транспортных средств, подлежащих повышенному налогу на роскошь, включая в него дорогие автомобили от китайских производителей.

  5. Уведомления о транспортном налоге за 2024 год. К концу 2025 года водители получат извещения об уплате транспортного налога за предыдущий год, с обязательным сроком оплаты до 1 декабря.

  6. Эксперимент с проверкой ОСАГО через камеры. Планируется начало эксперимента по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, что повысит контроль за наличием страховки у водителей.

Эти предстоящие изменения предназначены для оптимизации автомобильных процессов, улучшения контроля за соблюдением правил дорожного движения и облегчения жизни автомобилистов через цифровизацию и снижение бюрократических барьеров, пишет avito.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

Жительницу Казани растерзала стая собак по пути на работу

Гид по скидкам Казани

день назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

таракан черный с желтой полосой

Новости Татарстана

5 часов назад

Жители Самосырово, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак

Новости России

2 дня назад

Распродажа 11.11 в билайне: выбирайте смартфоны, наушники и другие аксессуары со скидкой до 90%

заказать презентацию для компании в Москве

Новости Казани

день назад

Метеоролог Переведенцев рассказал о погоде предстоящей зимой в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани построят поликлинику за 622,8 млн рублей в Советском районе

Новости Казани

день назад

В Казани представят технику, захваченную на СВО

Новости Казани

9 часов назад

В Казани нашли подростков, пытавшихся потушить Вечный огонь в парке Горького

Новости Татарстана

день назад

Николая Герасимова назначили замначальником экономической полиции Татарстана
Новости Казани
день назад

Авиарейса из Улан-Удэ в Казань задержали на сутки из-за неисправности борта

В связи с возникшей технической проблемой на бо...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют построить более 30 ФАПов за 329,5 млн рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Казани

4 часа назад

За минувшие сутки в Казани зафиксировали 145 ДТП

Новости Казани

5 часов назад

Бастрыкину доложат о деле по факту осквернения Вечного огня в Казани
В Казани на улице Профсоюзной «коммунальщики» у...
Новости Казани
11 часов назад

В Казани на улице Профсоюзной «коммунальщики» устроили вечеринку

Новости Казани

7 часов назад

В Казани на 3 часа задержали рейс в Москву из-за атак беспилотников

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека

Новости Татарстана

10 часов назад

До 15 ноября прожлен прием заявок на премию «Студент года Татарстана»
В Татарстане в полтора раза вырос спрос на скла...
Новости России
5 дней назад

В Татарстане в полтора раза вырос спрос на складные смартфоны