Март начнётся с морозов -33 градуса: Вильфанд представил прогноз на первые недели весны - готовьтесь к худшему

Роман Вильфанд предсказывает значительное похолодание для Урала и Сибири в ближайшее время. Температуры в этих регионах могут опуститься на 7–16 градусов ниже среднего уровня.

Ожидается заметное похолодание

Урал и Сибирь встретят сильные морозы, с температурами до минус 38 градусов в некоторых районах, включая Ямало-Ненецкий автономный округ и север Сибири. Такие условия продлятся с конца февраля до начала марта и могут серьезно повлиять на повседневную жизнь и хозяйственную деятельность.

Холода достигнут и Дальнего Востока

К марту холодный фронт переместится к Дальнему Востоку, принеся температуры, которые будут на 10–14 градусов ниже обычных. Регионы, такие как Бурятия и Амурская область, испытают морозы до минус 40 градусов. Это явление обусловлено северным циклоном, который будет двигаться на юг.

Небольшое потепление на Северо-Западе России

В отличие от большинства российских регионов, Северо-Западный федеральный округ ожидает некоторое потепление, с температурами на 8–10 градусов выше нормы, что будет заметно в таких областях, как Карелия и Мурманская область.

Рекомендации для граждан

В свете предстоящих погодных изменений, жителям регионов, ожидающих холода, стоит заранее подготовиться к низким температурам. Тем, кто находится в районах предстоящего потепления, стоит воспользоваться возможностью для наслаждения более мягкой погодой. Следите за актуальными погодными обновлениями и соблюдайте меры предосторожности, чтобы сохранить комфорт и безопасность в условиях переменчивой погоды.