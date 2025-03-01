Март начнётся с морозов -33 градуса: Вильфанд представил прогноз на начало весны - готовьтесь к худшему
vestirama.ru
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предоставил анализ предстоящих погодных изменений, которые затронут различные регионы страны.
По его словам, российские территории ожидает разделение на зоны с драстически противоположными погодными условиями.
Морозное покрывало на Востоке
Урал и Сибирь столкнутся с мощным холодным фронтом, принесущим температуры, значительно ниже сезонных норм. Вильфанд указывает на понижение температуры до минус 38 градусов Цельсия в некоторых районах, что является критическим испытанием для жителей и инфраструктуры. Такие условия могут привести к ограничению наружной активности и повышению риска замерзания коммунальных систем.
Теплое облегчение на Северо-Западе
На контрасте, Северо-Западная часть России испытает необычное для этого времени года потепление. Регионы, такие как Карелия и Мурманская область, ожидают температурные показатели на 8-10 градусов выше обычных. Это потепление может способствовать раннему таянию снега и изменению сезонных паттернов дикой флоры и фауны.
Дальний Восток в ожидании холода
Вильфанд также отметил, что к началу марта холодный воздушный поток достигнет Дальнего Востока, снижая температуры в таких областях как Бурятия и Амурская область до минус 40 градусов Цельсия. Это изменение погоды повлияет на транспортную доступность и условия ведения сельского хозяйства.
Прогнозы Вильфанда подчеркивают необходимость адаптации к скоропостижным и крайним погодным условиям. Разница в погодных условиях между различными регионами требует гибкости в планировании и готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.
Жители всех затронутых регионов должны следить за обновлениями погоды и принимать соответствующие меры безопасности для минимизации рисков, связанных с экстремальными температурами, сообщает progorodsamara.ru.
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