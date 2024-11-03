Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Марго Робби стала мамой своего первенца

Знаменитая актриса Марго Робби и её муж, продюс...

zastavki.com

Подписаться в Telegram

Знаменитая актриса Марго Робби и её муж, продюсер Том Акерли, радостно объявили о рождении своего первенца. По информации издания People, у звездной пары родился мальчик, однако имя новорожденного пока не разглашается.

Марго Робби, известная своими ролями в блокбастерах и драматическом кино, стала мамой спустя несколько месяцев после того, как новость о её беременности взволновала поклонников этим летом. Робби и Акерли впервые встретились во время съемок фильма "Французская сюита" в 2013 году и связали себя узами брака в 2016 году. Помимо семейной жизни, пара также успешно сотрудничает в профессиональной сфере, управляя продюсерской компанией LuckyChap Entertainment.

В настоящее время Марго Робби не только наслаждается материнством, но и активно продолжает свою актерскую карьеру. Она готовится к роли в фильме "Грозовой перевал", режиссура которого доверена Эмеральд Феннелл. Кроме того, Робби занята работой над экранизацией популярной видеоигры "Симс", что безусловно вызывает огромный интерес у фанатов игры и кинематографа.

Рождение ребенка стало знаменательным событием для Марго Робби и Тома Акерли, добавив в их жизнь новые радости и обязанности. Поклонники пары по всему миру уже выражают свои поздравления и наилучшие пожелания молодым родителям и их малышу, пишет film.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани на трассе М-7 горит фура

Новости Татарстана

день назад

Россиянам при пополнении ПДС доступен вклад с повышенной доходностью

размер ячеек для сетки от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани вынесен вердикт по делу о поджоге дома с 7 людьми

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

поставить замок на входную металлическую дверь стоимость в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Купил, выпил и в морг»: Врач-кардиолог назвала смертельные дозы алкоголя

Новости Казани

день назад

Леонова не верит, что Алина Загитова будет тренировать фигуристов в своей школе

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело на главу татарстанской компании за неуплату 67 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Директор татарстанской спортшколы ответит за гибель ребенка в бассейне

Новости Казани

день назад

Казанцы с утра стояли в пробке из-за прорыва на улице Серова
Лонгриды
4 часа назад

«Ветер сносит крыши»: как в Казани встретили первые холода

В Казань одним днём пришла холодная пора, а вме...

Новости Татарстана

день назад

Астролог Глоба назвала знак Зодиака, которому весь ноябрь будет улыбаться удача

Новости России

день назад

ВТБ и НСПК подвели итоги студенческого конкурса по финансовой грамотности

Новости Казани

день назад

4 ноября в Казани автобусы №22, 28, 28а, 89 будут ходить иначе

Новости Казани

день назад

Историческая часть зооботсада в Казани закроется уже 10 ноября
В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу
Новости Татарстана
день назад

В Бугульме и Лениногорске сильный ветер снес крышу

Новости Казани

день назад

В Казани на 5 дней ограничат движение транспорта на улице Лазурной

Новости Татарстана

день назад

В РТ известна программа Дня народного единства

Новости Казани

день назад

Казанский зоопарк показал видео прыгающего пятнистого олененка
Можно получить свой дом за месяц, но есть нюанс...
Интересное в Казани
4 дня назад

Можно получить свой дом за месяц, но есть нюансы: рассказываем про один из самых быстрых способов строительства в Казани