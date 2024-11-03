Марго Робби стала мамой своего первенца

Знаменитая актриса Марго Робби и её муж, продюсер Том Акерли, радостно объявили о рождении своего первенца. По информации издания People, у звездной пары родился мальчик, однако имя новорожденного пока не разглашается.

Марго Робби, известная своими ролями в блокбастерах и драматическом кино, стала мамой спустя несколько месяцев после того, как новость о её беременности взволновала поклонников этим летом. Робби и Акерли впервые встретились во время съемок фильма "Французская сюита" в 2013 году и связали себя узами брака в 2016 году. Помимо семейной жизни, пара также успешно сотрудничает в профессиональной сфере, управляя продюсерской компанией LuckyChap Entertainment.

В настоящее время Марго Робби не только наслаждается материнством, но и активно продолжает свою актерскую карьеру. Она готовится к роли в фильме "Грозовой перевал", режиссура которого доверена Эмеральд Феннелл. Кроме того, Робби занята работой над экранизацией популярной видеоигры "Симс", что безусловно вызывает огромный интерес у фанатов игры и кинематографа.

Рождение ребенка стало знаменательным событием для Марго Робби и Тома Акерли, добавив в их жизнь новые радости и обязанности. Поклонники пары по всему миру уже выражают свои поздравления и наилучшие пожелания молодым родителям и их малышу, пишет film.ru.