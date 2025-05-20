Мангалы теперь запрещены? Вот что предложили в Госдуме - россияне схватились за голову
td-ariana.ru
С приходом лета резко увеличивается количество мусора в лесах, на берегах рек и в других природных зонах. Одноразовые мангалы, стоящие 200–300 рублей, часто остаются после пикников, засоряя природу.
Экологи отмечают: такие изделия плохо перерабатываются, не разлагаются десятилетиями и наносят ущерб окружающей среде. А в засушливую погоду они могут становиться источниками пожаров.
«Это недорогой, но крайне опасный мусор», — отмечают специалисты.
Альтернатива: многоразовые мангалы и инфраструктура
Виталий Милонов направил обращение в Минприроды с предложением полностью запретить продажу одноразовых мангалов в России. Взамен он предлагает:
- развивать зоны отдыха с установленными многоразовыми мангалами;
- обеспечить их контейнерами для мусора и средствами тушения огня;
- просвещать население в вопросах экологии и безопасности.
Поддержка МЧС и риски для лесов
МЧС выступило в поддержку инициативы. В ведомстве напомнили, что каждый год фиксируются десятки природных пожаров, причиной которых становится халатность при использовании открытого огня и мангалов.
Ожидаемый эффект: чище, безопаснее, культурнее
Эксперты уверены: такой запрет даст сразу несколько эффектов:
- снижение числа лесных пожаров;
- уменьшение мусора в заповедниках и парках;
- повышение экологической культуры;
- улучшение условий для отдыха на природе.
«Переход на многоразовые мангалы — это вопрос привычки. Он даст прирост комфорта и безопасности», — подчеркивают специалисты.
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