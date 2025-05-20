Мангалы теперь запрещены? Вот что предложили в Госдуме - россияне схватились за голову

С приходом лета резко увеличивается количество мусора в лесах, на берегах рек и в других природных зонах. Одноразовые мангалы, стоящие 200–300 рублей, часто остаются после пикников, засоряя природу.

Экологи отмечают: такие изделия плохо перерабатываются, не разлагаются десятилетиями и наносят ущерб окружающей среде. А в засушливую погоду они могут становиться источниками пожаров.

«Это недорогой, но крайне опасный мусор», — отмечают специалисты.

Альтернатива: многоразовые мангалы и инфраструктура

Виталий Милонов направил обращение в Минприроды с предложением полностью запретить продажу одноразовых мангалов в России. Взамен он предлагает:

развивать зоны отдыха с установленными многоразовыми мангалами;

обеспечить их контейнерами для мусора и средствами тушения огня;

просвещать население в вопросах экологии и безопасности.

Поддержка МЧС и риски для лесов

МЧС выступило в поддержку инициативы. В ведомстве напомнили, что каждый год фиксируются десятки природных пожаров, причиной которых становится халатность при использовании открытого огня и мангалов.

Ожидаемый эффект: чище, безопаснее, культурнее

Эксперты уверены: такой запрет даст сразу несколько эффектов:

снижение числа лесных пожаров;

уменьшение мусора в заповедниках и парках;

повышение экологической культуры;

улучшение условий для отдыха на природе.