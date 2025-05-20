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Мангалы теперь запрещены? Вот что предложили в Госдуме - россияне схватились за голову

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запре...

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С приходом лета резко увеличивается количество мусора в лесах, на берегах рек и в других природных зонах. Одноразовые мангалы, стоящие 200–300 рублей, часто остаются после пикников, засоряя природу.

Экологи отмечают: такие изделия плохо перерабатываются, не разлагаются десятилетиями и наносят ущерб окружающей среде. А в засушливую погоду они могут становиться источниками пожаров.

«Это недорогой, но крайне опасный мусор», — отмечают специалисты.

Альтернатива: многоразовые мангалы и инфраструктура

Виталий Милонов направил обращение в Минприроды с предложением полностью запретить продажу одноразовых мангалов в России. Взамен он предлагает:

  • развивать зоны отдыха с установленными многоразовыми мангалами;
  • обеспечить их контейнерами для мусора и средствами тушения огня;
  • просвещать население в вопросах экологии и безопасности.

Поддержка МЧС и риски для лесов

МЧС выступило в поддержку инициативы. В ведомстве напомнили, что каждый год фиксируются десятки природных пожаров, причиной которых становится халатность при использовании открытого огня и мангалов.

Ожидаемый эффект: чище, безопаснее, культурнее

Эксперты уверены: такой запрет даст сразу несколько эффектов:

  • снижение числа лесных пожаров;
  • уменьшение мусора в заповедниках и парках;
  • повышение экологической культуры;
  • улучшение условий для отдыха на природе.

«Переход на многоразовые мангалы — это вопрос привычки. Он даст прирост комфорта и безопасности», — подчеркивают специалисты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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