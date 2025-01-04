Мандариновые корки заливаю секретным ингридиентом — и всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для хозяек

Зимой, особенно в период новогодних праздников, многие из нас любят множество мандаринов. Как правило, большинство кожуры оказывается в мусорном ведре. Тем не менее, опытные хозяйки знают, что она может пригодиться в домашнем хозяйстве. Автор канала «Новый очаг» делится полезными советами по её использованию.

Приготовление универсального очистителя

Для создания эффективного очистительного раствора из мандариновой кожуры нужно просто поместить ее в стеклянную банку и залить 9% уксусом. Затем смесь следует перелить в распылитель и приступить к уборке.

Применение очистительного раствора

Распылите полученный раствор на загрязненные участки в вашем доме и протирайте салфеткой. Это средство эффективно справляется с устойчивыми пятнами жира и копоти, что делает его отличным выбором для экономичной предновогодней уборки.

Универсальный тоник для лица

Если залить свежие корки минеральной водой, получится отличный тоник для очищения кожи и повышения ее упругости. Храните его в холодильнике для лучшего эффекта. Кроме того, можно просто разместить мандариновые корки в шкафах вместо ароматизаторов для приятного запаха.