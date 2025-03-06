Мандариновые корки заливаю растительным маслом — всю весну радуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для всех хозяек

Каждый раз после чистки мандаринов мы выбрасываем их ароматные корки, не догадываясь, какую пользу они могут принести. Оказывается, стоит лишь залить их растительным маслом, и получается настоящий домашний эликсир, который пригодится в хозяйстве и подарит приятный цитрусовый аромат.

Рассказываем, как правильно использовать этот лайфхак и почему он станет незаменимым помощником на кухне.

Почему это работает?

Мандариновые корки богаты эфирными маслами, которые обладают антисептическими, антиоксидантными и ароматическими свойствами. В сочетании с растительным маслом они отдают все свои полезные вещества, создавая универсальное средство для ухода за домом и телом.

Как приготовить мандариновое масло?

Ингредиенты:

2–3 мандариновые корки (сушеные или свежие);

200 мл растительного масла (оливковое, подсолнечное, льняное);

стеклянная банка с крышкой.

Приготовление:

Корки мандарина хорошо промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Поместите их в чистую стеклянную банку и залейте растительным маслом. Закройте банку и оставьте в темном месте на 7–10 дней, периодически встряхивая. По истечении времени процедите масло через марлю и перелейте в удобную емкость.

Где использовать полученное масло?

Ароматизация и полировка мебели. Нанесите масло на мягкую ткань и протрите деревянные поверхности — они заблестят, а в доме останется приятный цитрусовый аромат.

Уход за кожей. Это масло можно использовать как натуральный увлажнитель, особенно для сухой кожи рук и локтей.

Освежение разделочных досок. Капните немного масла на доску и разотрите — это поможет избавиться от неприятных запахов и продлит срок службы дерева.

Придание аромата выпечке. Несколько капель такого масла придадут особый вкус и аромат тесту для печенья или блинчиков.

Средство для массажа. Легкий цитрусовый аромат оказывает расслабляющий эффект и улучшает настроение.

Совет: Чтобы усилить аромат масла, перед настаиванием слегка разомните корки руками или ложкой — так они лучше отдадут эфирные масла.

Этот лайфхак прост в реализации, но результат вас точно удивит. Теперь мандариновые корки не будут отправляться в мусорное ведро, а превратятся в полезное средство, которое пригодится в быту!