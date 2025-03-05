Мандариновые корки заливаю растительным маслом — всю весну не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для всех хозяек

После зимы в доме часто остаются горы мандариновых корок. Большинство людей их просто выбрасывает, но опытные хозяйки знают: из этого «мусора» можно сделать настоящее сокровище!

Один простой трюк — и у вас будет натуральное ароматизированное масло, которое пригодится в кулинарии, уходе за домом и даже в косметике.

Как сделать мандариновое масло?

Вам понадобятся:

Свежие мандариновые корки (чем больше, тем насыщеннее аромат)

Рафинированное растительное масло (подойдет подсолнечное, оливковое, льняное)

Стеклянная банка с крышкой

Приготовление:

Корки мандаринов измельчите ножом или натрите на терке, чтобы выделилось больше эфирных масел. Сложите их в стеклянную банку, заполнив примерно на 2/3 объема. Залейте растительным маслом так, чтобы корки были полностью покрыты. Накройте крышкой и уберите в темное место на 7-10 дней. Встряхивайте банку раз в два дня. Процедите масло через марлю, убирая остатки корок.

Как использовать это масло?

Для кожи: отличное увлажняющее средство, смягчает сухие участки, придает коже здоровое сияние.

В кулинарии: придает выпечке, салатам и соусам легкий цитрусовый аромат.

Для уборки: заменяет химические ароматизаторы — можно добавить в воду при мытье полов или в диффузор для свежести в доме.

Против насекомых: помогает отпугнуть моль, муравьев и комаров.

Этот лайфхак не только экономит деньги, но и помогает сократить количество отходов. Попробуйте сами и оцените результат!