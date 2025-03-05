Мандариновые корки заливаю растительным маслом — всю весну не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для всех хозяек
После зимы в доме часто остаются горы мандариновых корок. Большинство людей их просто выбрасывает, но опытные хозяйки знают: из этого «мусора» можно сделать настоящее сокровище!
Один простой трюк — и у вас будет натуральное ароматизированное масло, которое пригодится в кулинарии, уходе за домом и даже в косметике.
Как сделать мандариновое масло?
Вам понадобятся:
- Свежие мандариновые корки (чем больше, тем насыщеннее аромат)
- Рафинированное растительное масло (подойдет подсолнечное, оливковое, льняное)
- Стеклянная банка с крышкой
Приготовление:
- Корки мандаринов измельчите ножом или натрите на терке, чтобы выделилось больше эфирных масел.
- Сложите их в стеклянную банку, заполнив примерно на 2/3 объема.
- Залейте растительным маслом так, чтобы корки были полностью покрыты.
- Накройте крышкой и уберите в темное место на 7-10 дней. Встряхивайте банку раз в два дня.
- Процедите масло через марлю, убирая остатки корок.
Как использовать это масло?
- Для кожи: отличное увлажняющее средство, смягчает сухие участки, придает коже здоровое сияние.
- В кулинарии: придает выпечке, салатам и соусам легкий цитрусовый аромат.
- Для уборки: заменяет химические ароматизаторы — можно добавить в воду при мытье полов или в диффузор для свежести в доме.
- Против насекомых: помогает отпугнуть моль, муравьев и комаров.
Этот лайфхак не только экономит деньги, но и помогает сократить количество отходов. Попробуйте сами и оцените результат!
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