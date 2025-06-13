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Мама научила готовить вкуснятину из детства: пара яиц и пачка творога — завтрак за несколько минут

Нежный омлет с творогом за 10 минут — быстрый и...

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Омлет с творогом: идеальный воздушный завтрак за 10 минут

Этот нежный омлет с творогом — отличный выбор для лёгкого, но сытного начала дня. Он сочетает в себе кремовую текстуру, мягкий вкус и полезные ингредиенты. Приготовить его просто — понадобится всего несколько минут.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 г творога (5–9% жирности)
  • 1–2 ч. л. сахара (по вкусу)
  • Щепотка ванильного сахара
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Соль — по желанию

Приготовление:

  • Взбейте яйца с творогом до однородности. Если творог зернистый — протрите его через сито.
  • Добавьте сахар, ваниль и по желанию щепотку соли. Всё хорошо перемешайте.
  • Разогрейте сковороду, добавьте масло и вылейте массу. Сразу накройте крышкой.
  • Готовьте 5–7 минут на среднем огне, не открывая крышку — омлет должен схватиться сверху, оставаясь нежным внутри.

Советы:

  • Хотите пикантный вариант? Замените сахар на зелень и добавьте специи.
  • Омлет лучше подавать горячим — он слегка оседает при остывании.
  • Для румяной корочки откройте крышку за минуту до окончания готовки.

Такой омлет хорош с ягодами, йогуртом или ложкой сметаны — лёгкий, полезный и очень вкусный завтрак.

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