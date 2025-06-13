Мама научила готовить вкуснятину из детства: пара яиц и пачка творога — завтрак за несколько минут

Омлет с творогом: идеальный воздушный завтрак за 10 минут

Этот нежный омлет с творогом — отличный выбор для лёгкого, но сытного начала дня. Он сочетает в себе кремовую текстуру, мягкий вкус и полезные ингредиенты. Приготовить его просто — понадобится всего несколько минут.

Ингредиенты:

2 яйца

100 г творога (5–9% жирности)

1–2 ч. л. сахара (по вкусу)

Щепотка ванильного сахара

1 ст. л. растительного масла

Соль — по желанию

Приготовление:

Взбейте яйца с творогом до однородности. Если творог зернистый — протрите его через сито.

Добавьте сахар, ваниль и по желанию щепотку соли. Всё хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду, добавьте масло и вылейте массу. Сразу накройте крышкой.

Готовьте 5–7 минут на среднем огне, не открывая крышку — омлет должен схватиться сверху, оставаясь нежным внутри.

Советы:

Хотите пикантный вариант? Замените сахар на зелень и добавьте специи.

Омлет лучше подавать горячим — он слегка оседает при остывании.

Для румяной корочки откройте крышку за минуту до окончания готовки.

Такой омлет хорош с ягодами, йогуртом или ложкой сметаны — лёгкий, полезный и очень вкусный завтрак.