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Мама научила готовить вкуснятину из детства: пара яиц и пачка творога — завтрак за 5 минут

Этот омлет с творогом сочетает в себе легкость ...

kasheloff.ru

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Этот омлет с творогом – идеальный воздушный завтрак, который сочетает в себе легкость омлета и пользу творога.

Для его приготовления вам понадобятся два яйца, 100 граммов свежего творога средней жирности (5-9%), одна-две чайные ложки сахара (регулируйте по вкусу), щепотка ванильного сахара и столовая ложка растительного масла для жарки.

В глубокой миске тщательно соедините яйца с творогом. Если творог зернистый, протрите его через сито – так омлет станет ещё более воздушным и однородным. Добавьте сахар, ванильный сахар и по желанию щепотку соли для баланса вкуса. Хорошо взбейте смесь.

Для жарки разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Аккуратно вылейте творожно-яичную смесь на сковороду и сразу накройте крышкой. Готовьте 5-7 минут без перемешивания, чтобы омлет схватился сверху, сохраняя нежную текстуру внутри.

Несколько полезных советов для идеального омлета:

  • Для пикантной версии замените сахар на рубленую зелень и добавьте черный перец.
  • Подавайте омлет сразу после приготовления с ягодами или сметаной – помните, что омлет слегка оседает при остывании.
  • Если вы любите румяную корочку, снимите крышку за минуту до готовности.

Благодаря творогу омлет получается сытным, но не тяжёлым – отличный способ начать день с полезного и вкусного завтрака, сообщает pg13.

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