Малолетняя девочка забеременела от отца спустя 3-х лет изнасилований

Суд Липецкой области признал виновным 39-летнего жителя Задонского района. Его обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности его же 11-летней дочери.

В суде рассказали, что с 2022 по 2024 год подсудимый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. В результате происходящего она даже забеременела. Но, так как беременность оказалась замершей, то врачам пришлось прервать её.

Мужчина даже стал отрицать свою вину и сказал, что дочь обиделась на него, после чего оговорила. Однако суд все же рассмотрел дело и признал мужчину виноватым по вышеописанным обвинениям. Он был отправлен в колонию строгого режима на 21 год. Помимо того, он обязан выплатить своей дочери компенсацию в размере 1 миллиона рублей, пишет readovka67.ru.