Мало кто заметил: но есть фраза Владимира Путина, которая напугала не только Киев, но и Запад

Экономический кризис стал катализатором разногласий в западных странах, утверждает известный экономист Михаил Хазин.

По его мнению, ответ России на давление США и ЕС оказался неожиданным для западных элит и обострил внутренние конфликты в странах НАТО.

«Они были уверены, что Путин сдастся»

Хазин считает, что в Вашингтоне и Брюсселе рассчитывали на уступчивость Москвы в вопросе Украины. Однако реакция России оказалась противоположной: «Они были уверены, что Путин сдастся. А он сказал: “Ребята, гуляйте”«, — заявил эксперт.

Такой поворот стал шоком не только для лидеров Запада, но и для их сторонников внутри самой России.

Запад раскололся: борьба за ресурсы

Экономист подчеркивает, что внутриполитическое напряжение в США и Европе нарастало еще до украинского кризиса. Причина — ограниченность ресурсов и борьба между двумя элитными группами:

Глобалисты и либералы, поддерживающие транснациональный капитал;

Националисты и консерваторы, выступающие против внешнего давления, включая сторонников Дональда Трампа.

По словам Хазина, для сохранения контроля Запад пытался «сломать» и Трампа, и Путина. Но полностью добиться этого не удалось.

НАТО в кризисе: нет общей стратегии

Один из тревожных симптомов — кризис единства в НАТО. Альянс не смог выработать единую линию поведения по отношению к России. Это, по мнению эксперта, подрывает стратегическую устойчивость организации.

Хазин предупреждает: нарастающий экономический шторм уже ощущается западными элитами. Он сравнивает возможный масштаб кризиса с Великой депрессией: