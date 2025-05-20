Мало кто заметил: фраза Владимира Путина, которая напугала не только Киев, но и Запад
mosreg.ru
Экономист считает, что кризис усилил внутренний раскол в странах Запада
Известный экономист Михаил Хазин заявил, что ответ России на давление Запада стал шоком для западных элит и их сторонников в самой России. По его мнению, действия Владимира Путина по украинскому вопросу нарушили сценарий, на который рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе.
«Они были уверены, что Путин сдастся. А он сказал: “Ребята, гуляйте”», — подчеркнул Хазин.
Европа и США разделились из-за нехватки ресурсов
По словам Хазина, еще до начала текущего кризиса в странах Запада нарастали внутренние конфликты. Главная причина — ограниченность ресурсов и борьба между двумя группами элит:
- Сторонники транснационального капитала — либералы и глобалисты;
- Консервативная элита — евроскептики и американские националисты, такие как Дональд Трамп.
Экономист утверждает, что для сохранения контроля и финансовой стабильности западным лидерам нужно было «сломать» как Трампа, так и Путина. Однако добиться этого удалось лишь частично.
В НАТО нет единства: альянс потерял стратегическое направление
Как отметил эксперт, уверенный отказ Москвы идти на уступки усилил кризис внутри НАТО. В альянсе, по словам Хазина, не могут выработать единую линию в отношении России. А между тем силы, стоящие за Трампом, уже осознали приближение крупного экономического катаклизма:
«Они чувствуют, что надвигается кризис, масштаб которого может превзойти Великую депрессию», — заявил он.
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