Экономист Михаил Хазин считает, что жесткая позиция Владимира Путина по украинскому вопросу вызвала панику среди западных элит и их сторонников внутри России.

Кризис усилил раскол в западных странах

По словам Хазина, текущий геополитический и экономический кризис обнажил глубокие противоречия внутри западных элит. Еще до его начала в Европе и США стало не хватать ресурсов на всех, что запустило конфликт между двумя группами: сторонниками транснационального капитала (либералы и демократы) и консервативной верхушкой (например, Трамп и евроскептики).

Экономист утверждает:

«Им нужно было заломать Трампа, чтобы сохранить финансовую поддержку ЕС и Британии, и Путина — чтобы убрать угрозу от независимой России в условиях кризиса».

Запад добился частичного успеха, но не с Россией

Хазин подчеркивает, что давление на Дональда Трампа дало результаты — особенно во внешней политике. Однако Владимир Путин, по его словам, отказался подчиняться и дал жесткий ответ на «ультиматум по Украине».

Это, по мнению эксперта, вызвало настоящую истерику как в западных столицах, так и среди российских сторонников прозападной повестки:

«Вся эта команда была уверена, что Путин сдастся. А он сказал: «Ребята, гуляйте»«.

В НАТО — кризис понимания и действий

Умная реакция Москвы на давление со стороны Запада, по мнению Хазина, усугубила разногласия внутри НАТО. Альянс, казавшийся ранее всемогущим, оказался неспособен выработать единую стратегию в отношении России.

«Они не понимают, как действовать. А люди за Трампом уже осознали, что надвигается кризис, масштаб которого может превзойти Великую депрессию», — заявил экономист, сообщает rusonline.