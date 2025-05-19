Мало кто заметил: фраза Путина, которая напугала не только Киев, но и Запад
ren.tv
Экономист Михаил Хазин считает, что жесткая позиция Владимира Путина по украинскому вопросу вызвала панику среди западных элит и их сторонников внутри России.
Кризис усилил раскол в западных странах
По словам Хазина, текущий геополитический и экономический кризис обнажил глубокие противоречия внутри западных элит. Еще до его начала в Европе и США стало не хватать ресурсов на всех, что запустило конфликт между двумя группами: сторонниками транснационального капитала (либералы и демократы) и консервативной верхушкой (например, Трамп и евроскептики).
Экономист утверждает:
«Им нужно было заломать Трампа, чтобы сохранить финансовую поддержку ЕС и Британии, и Путина — чтобы убрать угрозу от независимой России в условиях кризиса».
Запад добился частичного успеха, но не с Россией
Хазин подчеркивает, что давление на Дональда Трампа дало результаты — особенно во внешней политике. Однако Владимир Путин, по его словам, отказался подчиняться и дал жесткий ответ на «ультиматум по Украине».
Это, по мнению эксперта, вызвало настоящую истерику как в западных столицах, так и среди российских сторонников прозападной повестки:
«Вся эта команда была уверена, что Путин сдастся. А он сказал: «Ребята, гуляйте»«.
В НАТО — кризис понимания и действий
Умная реакция Москвы на давление со стороны Запада, по мнению Хазина, усугубила разногласия внутри НАТО. Альянс, казавшийся ранее всемогущим, оказался неспособен выработать единую стратегию в отношении России.
«Они не понимают, как действовать. А люди за Трампом уже осознали, что надвигается кризис, масштаб которого может превзойти Великую депрессию», — заявил экономист, сообщает rusonline.
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