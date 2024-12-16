Максимальная ставка по накопительному счету Сбера увеличилась до 18%

Хорошие новости для тех, кто предпочитает часть средств хранить под рукой. Теперь всем клиентам, кто впервые открывает счёт, в приветственном периоде доступна максимальная ставка 18%, а премиальным клиентам в зависимости от подключенного пакета услуг — от 19% до 21%.

После окончания приветственного периода (спустя 3 месяца) повышенную ставку можно сохранить, выполняя три простых условия: траты по картам Сбера, наличие подписки СберПрайм и покупки на маркетплейсах партнёров Сбера (Самокат, Купер, Мегамаркет).

Хранить деньги на накопительном счете удобно, чтобы всегда иметь их под рукой на случай непредвиденных трат или крупной покупки. Клиент может пополнять и снимать деньги в любой момент без штрафов и дополнительных условий. Проценты в Сбере начисляются на ежедневный остаток, а не на минимальную сумму в месяц, так что накопления работают каждый день.

Повышенная ставка 18% годовых по «Накопительному счёту» действует первые 3 месяца для клиентов, которые ранее не открывали «Накопительный счёт» с расчётом процентов на ежедневный остаток или счёт «Ежедневный %». С 4-ого месяца или при повторном открытии базовая ставка — 10% годовых, к ней действуют надбавки: +4% за совершение покупок по картам СберБанка на сумму от 30 000 р. в календарном месяце; +2% за совершение покупок у партнёров банка на сумму от 5 000 р. в календарном месяце; +2% за подписку СберПрайм. Неограниченное количество «Накопительных счетов» могут открыть: 1) клиенты, получающие пенсию или зарплату в банке или владельцы сервиса «Как зарплатный»; клиенты, совершающие траты в месяц от 100 000 р. по любым картам банка и хранящим на картах, вкладах, счетах от 1,5 млн р.; клиенты, хранящие на картах, вкладах, счетах банка от 2 млн р. При сумме счёта более 10 млн р. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. 2) клиенты с подпиской СберПрайм или СберПрайм+. При сумме счёта более 1 млн р. проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. Пополнение и снятие без ограничений. Проценты начисляются ежемесячно на ежедневный остаток, то есть на сумму на счёте на начало дня. Условия по действующему счёту могут измениться. Банк, в соответствии с п. 1.4 Договора по счёту, проинформирует клиента об изменении условий за 10 дней. Счёт доступен для открытия через интернет-банк / мобильное приложение СберБанк Онлайн (0+).