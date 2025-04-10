«Майские праздники 2025 года будут самыми страшными в XXI веке». Синоптики разочаровали граждан

Прогнозы метеорологов на майские праздники 2025 года в России существенно различаются, что отражает сложность предсказания погодных условий на столь длительный период.​

Москва и Центральная Россия

Некоторые источники сообщают о вероятности прохладной и дождливой погоды в начале мая. Предполагается, что дневные температуры будут около +13 °C, сопровождаясь обильными осадками с 28 апреля по 5 мая, что может создать неудобства для дачников и отдыхающих. ​

Однако другие прогнозы указывают на более теплые условия. Синоптик Александр Ильин отмечает, что в первые дни мая температура может подняться до +20 °C, создавая благоприятные условия для отдыха на природе. Тем не менее, с 8 по 11 мая возможно кратковременное похолодание до +7…+12 °C, после чего ожидается очередное повышение температуры. ​

Сибирь и Урал

В этих регионах прогнозируется более прохладная и влажная погода. В Новосибирске ожидаются ежедневные дожди на протяжении нескольких недель, что может установить новый рекорд по количеству осадков за последние 24 года. Дневные температуры прогнозируются в пределах +11…+12 °C. ​

Санкт-Петербург

В северной столице прогнозируется прохладная погода с возможными осадками в виде мокрого снега. Дневные температуры могут опускаться до +4 °C, а ночные – до отрицательных значений, что потребует от жителей и гостей города соответствующей подготовки. ​

Рекомендации для жителей

Учитывая разнообразие прогнозов и изменчивость весенней погоды, рекомендуется:

Следить за обновлениями прогнозов ближе к датам майских праздников для получения более точной информации.

Подготовиться к разным погодным условиям, включая возможность дождей и похолоданий, особенно в центральных и северных регионах.

Планировать мероприятия на природе с учетом погодных условий, имея в виду возможность переноса или изменения планов в случае неблагоприятной погоды.

Обратите внимание, что долгосрочные прогнозы могут иметь значительную погрешность, поэтому рекомендуется ориентироваться на более точные данные, публикуемые за несколько дней до начала майских праздников.