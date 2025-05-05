Май заготовил свинью: конец весны принесет аномальную температуру

Прогноз на май оказался менее обнадеживающим, чем ожидалось. По данным Gismeteo, конец весны будет холоднее нормы, а почти во всех регионах страны синоптики предсказывают нестабильную и дождливую погоду.

В Центральной России дожди начнутся с первых чисел мая и будут идти практически каждый день. Например, в Москве осадки прогнозируются в 26 из 31 дня, а солнечных дней будет не больше четырёх. Подобная картина наблюдается и в других частях страны: на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке также ожидаются частые дожди и прохладная погода.

Во Владивостоке май принесёт особенно много холодных осадков, а температура воздуха вряд ли поднимется выше 12–14 градусов. Специалисты отмечают, что о майском тепле в этом году можно забыть — если апрель ещё радовал почти летними днями, то май, наоборот, станет неожиданно холодным и сырым, пишет pg21.ru.