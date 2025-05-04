Май уготовил свинью: конец весны принесет аномальную температуру

Весна завершится не так тепло, как ожидалось. По данным Gismeteo, май в России окажется холоднее нормы, а в большинстве регионов пройдут дожди чаще обычного.

В Центральной части страны осадки начнутся уже в первые дни месяца и, по прогнозам, будут идти почти ежедневно. В Москве, например, дождливых дней будет 26, а солнечных — всего четыре. Схожая погода ожидается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Во Владивостоке май тоже не порадует теплом: будет ветрено и сыро, а температура вряд ли поднимется выше 12–14 градусов. Синоптики предупреждают — тёплых рекордов ждать не стоит. Если апрель был похож на лето, то май станет неожиданно холодным и сырым.