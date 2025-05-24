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Май сведет в могилу: Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака серьезные проблемы со здоровьем

Тамара Глоба рассказала, что в мае 2025 года Ов...

dzen.ru

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Тамара Глоба рассказала, что в мае 2025 года Овнам и Тельцам стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем — как физическим, так и эмоциональным.

Овны: не забывайте про отдых

Для Овнов этот месяц может быть непростым. Энергичные и целеустремлённые, они рискуют перегрузить себя делами, что способно привести к стрессу и проблемам с сердцем. По словам астролога, Овнам важно не забывать о восстановлении сил. Если возникают симптомы вроде головной боли, раздражительности или бессонницы — лучше не затягивать с визитом к врачу.

Глоба советует этим активным представителям огненного знака сбавить обороты, проще относиться к трудностям и находить время для отдыха. Практики вроде медитации, йоги, прогулок и общения с близкими помогут снять напряжение и сохранить хорошее самочувствие.

Тельцы: не перегружайте себя

Что касается Тельцов, то у них на первом месте — переутомление. Любовь к работе и стремление к комфорту могут сыграть злую шутку. Постоянное напряжение и нехватка отдыха способны привести к упадку сил и проблемам со здоровьем.

Глоба рекомендует Тельцам пересмотреть свой распорядок дня: важно выделять время не только на работу, но и на отдых, увлечения и приятные мелочи. Здоровое питание, регулярное движение и чёткий режим помогут избежать переутомления и сохранять бодрость.

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