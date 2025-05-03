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Май подложит свинью: конец весны удивит аномальной температурой

Май, который многие ждут как тёплый переход к л...

mogilev.in

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Май, который многие ждут как тёплый переход к лету, в этом году готовит сюрприз. По данным Gismeteo, конец весны будет не таким уж солнечным: синоптики скорректировали прогноз, и теперь ясно — нас ждёт один из самых дождливых и прохладных маёв за последнее время.

Дождь почти каждый день

В Центральной России май окажется особенно сырым. В Москве, например, из 31 дня — 26 обещают быть дождливыми. Солнечных дней — всего четыре. Такая же погода ожидается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке: мало солнца, много осадков и прохлада.

Владивосток: зонт и тёплая куртка

Во Владивостоке вместо майского тепла — холодные дожди. Температура воздуха поднимется максимум до +12…+14°C. Синоптики уже предупредили: никаких погодных рекордов ждать не стоит. Наоборот — после тёплого апреля наступит резкое похолодание, пишет pg21.ru.

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