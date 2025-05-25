Май доведет до могилы: Тамара Глоба предсказывает двум знакам зодиака серьезные проблемы со здоровьем

Известный астролог Тамара Глоба обратила внимание на здоровье представителей двух знаков зодиака — Овнов и Тельцов. По её словам, именно они в мае 2025 года находятся в зоне риска и должны быть особенно внимательны к своему самочувствию.

Овны: не перегружайтесь

Овны — активные, решительные и энергичные люди. Но в мае их привычный ритм жизни может сыграть злую шутку. Глоба предупреждает: чрезмерный стресс и напряжение могут привести к нервным срывам и проблемам с сердцем.

Что делать:

Уменьшить темп жизни, не браться за всё сразу.

Не игнорировать сигналы организма: головную боль, бессонницу, раздражительность.

Заняться расслабляющими практиками — йогой, медитацией, прогулками.

Отдыхать в кругу близких и не забывать о любимых увлечениях.

Тельцы: берегите силы

Тельцы ценят комфорт, стабильность и умеют работать. Но в мае им грозит переутомление. Слишком много задач и недостаток отдыха могут истощить силы и повлиять на здоровье.

Что важно:

Следить за режимом дня, делать паузы в работе.

Включать в график отдых и приятные занятия.

Есть с умом и быть физически активными — это поможет сохранить баланс.

По мнению Тамары Глобы, май — это месяц, когда важно замедлиться, прислушаться к себе и выбрать здоровье. Овнам и Тельцам стоит отложить гонку за результатами и сосредоточиться на внутреннем комфорте, пишет источник.