Май доведет до могилы: Тамара Глоба предсказывает двум знакам зодиака серьезные проблемы со здоровьем
life.ru
Известный астролог Тамара Глоба обратила внимание на здоровье представителей двух знаков зодиака — Овнов и Тельцов. По её словам, именно они в мае 2025 года находятся в зоне риска и должны быть особенно внимательны к своему самочувствию.
Овны: не перегружайтесь
Овны — активные, решительные и энергичные люди. Но в мае их привычный ритм жизни может сыграть злую шутку. Глоба предупреждает: чрезмерный стресс и напряжение могут привести к нервным срывам и проблемам с сердцем.
Что делать:
Уменьшить темп жизни, не браться за всё сразу.
Не игнорировать сигналы организма: головную боль, бессонницу, раздражительность.
Заняться расслабляющими практиками — йогой, медитацией, прогулками.
Отдыхать в кругу близких и не забывать о любимых увлечениях.
Тельцы: берегите силы
Тельцы ценят комфорт, стабильность и умеют работать. Но в мае им грозит переутомление. Слишком много задач и недостаток отдыха могут истощить силы и повлиять на здоровье.
Что важно:
Следить за режимом дня, делать паузы в работе.
Включать в график отдых и приятные занятия.
Есть с умом и быть физически активными — это поможет сохранить баланс.
По мнению Тамары Глобы, май — это месяц, когда важно замедлиться, прислушаться к себе и выбрать здоровье. Овнам и Тельцам стоит отложить гонку за результатами и сосредоточиться на внутреннем комфорте, пишет источник.
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