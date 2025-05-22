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Май доведет до могилы: Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака серьезные проблемы со здоровьем

Тамара Глоба предупредила: Овнам и Тельцам в ма...

horoscopes.rambler.ru

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Известный астролог Тамара Глоба озвучила тревожный прогноз на май 2025 года для двух знаков зодиака — Овна и Тельца.

По её словам, представителей этих знаков могут подстерегать серьёзные проблемы со здоровьем, если они не изменят образ жизни.

Овны: риск нервного срыва и болезней сердца

Овны — активные и целеустремлённые, но в мае 2025 года их жизненный ритм может привести к нервному истощению. По словам Глобы:

  • высок риск неврозов и сердечно-сосудистых заболеваний;
  • опасны симптомы: бессонница, раздражительность, головные боли;
  • важно не игнорировать сигналы организма и вовремя обращаться к врачу.

Рекомендации для Овнов:

  • замедлите темп жизни;
  • больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе;
  • займитесь йогой, медитацией, творчеством;
  • избегайте перегрузок — физических и эмоциональных.

Тельцы: угроза переутомления и потери сил

Тельцы — люди земной стихии, склонные к трудоголизму и любви к удовольствиям. В мае их здоровье может пострадать из-за дисбаланса между работой и отдыхом.

Главная угроза — переутомление: недосып, избыточная нагрузка, стресс.

Рекомендации для Тельцов:

  • чётко планируйте режим дня;
  • не забывайте о перерывах и расслаблении;
  • займитесь умеренной физической активностью;
  • следите за питанием и качеством сна.

Общий совет от астролога

«Профилактика — это не слабость, а забота о себе. Беречь здоровье сейчас — значит сохранить силы на долгие годы», — отмечает Глоба, сообщает kem-live.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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