Май доведет до могилы: Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака серьезные проблемы со здоровьем

Известный астролог Тамара Глоба озвучила тревожный прогноз на май 2025 года для двух знаков зодиака — Овна и Тельца.

По её словам, представителей этих знаков могут подстерегать серьёзные проблемы со здоровьем, если они не изменят образ жизни.

Овны: риск нервного срыва и болезней сердца

Овны — активные и целеустремлённые, но в мае 2025 года их жизненный ритм может привести к нервному истощению. По словам Глобы:

высок риск неврозов и сердечно-сосудистых заболеваний;

опасны симптомы: бессонница, раздражительность, головные боли;

важно не игнорировать сигналы организма и вовремя обращаться к врачу.

Рекомендации для Овнов:

замедлите темп жизни;

больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе;

займитесь йогой, медитацией, творчеством;

избегайте перегрузок — физических и эмоциональных.

Тельцы: угроза переутомления и потери сил

Тельцы — люди земной стихии, склонные к трудоголизму и любви к удовольствиям. В мае их здоровье может пострадать из-за дисбаланса между работой и отдыхом.

Главная угроза — переутомление: недосып, избыточная нагрузка, стресс.

Рекомендации для Тельцов:

чётко планируйте режим дня;

не забывайте о перерывах и расслаблении;

займитесь умеренной физической активностью;

следите за питанием и качеством сна.

Общий совет от астролога