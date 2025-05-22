Май доведет до могилы: Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака серьезные проблемы со здоровьем
horoscopes.rambler.ru
Известный астролог Тамара Глоба озвучила тревожный прогноз на май 2025 года для двух знаков зодиака — Овна и Тельца.
По её словам, представителей этих знаков могут подстерегать серьёзные проблемы со здоровьем, если они не изменят образ жизни.
Овны: риск нервного срыва и болезней сердца
Овны — активные и целеустремлённые, но в мае 2025 года их жизненный ритм может привести к нервному истощению. По словам Глобы:
- высок риск неврозов и сердечно-сосудистых заболеваний;
- опасны симптомы: бессонница, раздражительность, головные боли;
- важно не игнорировать сигналы организма и вовремя обращаться к врачу.
Рекомендации для Овнов:
- замедлите темп жизни;
- больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе;
- займитесь йогой, медитацией, творчеством;
- избегайте перегрузок — физических и эмоциональных.
Тельцы: угроза переутомления и потери сил
Тельцы — люди земной стихии, склонные к трудоголизму и любви к удовольствиям. В мае их здоровье может пострадать из-за дисбаланса между работой и отдыхом.
Главная угроза — переутомление: недосып, избыточная нагрузка, стресс.
Рекомендации для Тельцов:
- чётко планируйте режим дня;
- не забывайте о перерывах и расслаблении;
- займитесь умеренной физической активностью;
- следите за питанием и качеством сна.
Общий совет от астролога
«Профилактика — это не слабость, а забота о себе. Беречь здоровье сейчас — значит сохранить силы на долгие годы», — отмечает Глоба, сообщает kem-live.
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