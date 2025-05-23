Май доведет до могилы: астролог Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака серьезные проблемы со здоровьем
dzen.ru
Май 2025 года несёт серьёзные вызовы для здоровья сразу двух знаков зодиака. По прогнозу астролога Тамары Глобы, наиболее уязвимыми окажутся Овны и Тельцы.
Им стоит особенно внимательно отнестись к своему самочувствию, образу жизни и уровню стресса.
Овны: на грани нервного срыва
Для Овнов, отличающихся высокой активностью и внутренним напряжением, май может стать месяцем нервного истощения. По словам астролога:
- повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- возможны неврозы, бессонница, головные боли, раздражительность;
- причиной может стать чрезмерный темп жизни и недостаток отдыха.
Что делать Овнам:
- снизьте уровень активности;
- больше гуляйте и отдыхайте;
- займитесь йогой, медитацией, творчеством;
- исключите переутомление — как физическое, так и эмоциональное.
Тельцы: переутомление и потеря тонуса
Тельцам угрожает дисбаланс между работой и отдыхом. Их трудолюбие в мае может сыграть злую шутку — на фоне стресса и недосыпа здоровье может резко ухудшиться.
Особые риски:
- переутомление;
- снижение иммунитета;
- хроническая усталость.
Рекомендации для Тельцов:
- соблюдайте режим дня;
- делайте перерывы в работе;
- занимайтесь умеренной физической активностью;
- следите за качеством питания и сна.
Совет от Тамары Глобы
«Профилактика — это не слабость, а забота о себе. Беречь здоровье сейчас — значит сохранить силы на долгие годы», — отмечает астролог.
Май 2025 — непростое время для Овнов и Тельцов, но предупреждён — значит вооружён. Снизьте нагрузки, больше отдыхайте, и звёзды помогут сохранить здоровье и внутренний баланс.
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