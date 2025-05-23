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Май доведет до могилы: астролог Тамара Глоба предрекла двум знакам зодиака серьезные проблемы со здоровьем

Известный астролог Тамара Глоба назвала май 202...

dzen.ru

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Май 2025 года несёт серьёзные вызовы для здоровья сразу двух знаков зодиака. По прогнозу астролога Тамары Глобы, наиболее уязвимыми окажутся Овны и Тельцы.

Им стоит особенно внимательно отнестись к своему самочувствию, образу жизни и уровню стресса.

Овны: на грани нервного срыва

Для Овнов, отличающихся высокой активностью и внутренним напряжением, май может стать месяцем нервного истощения. По словам астролога:

  • повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • возможны неврозы, бессонница, головные боли, раздражительность;
  • причиной может стать чрезмерный темп жизни и недостаток отдыха.

Что делать Овнам:

  • снизьте уровень активности;
  • больше гуляйте и отдыхайте;
  • займитесь йогой, медитацией, творчеством;
  • исключите переутомление — как физическое, так и эмоциональное.

Тельцы: переутомление и потеря тонуса

Тельцам угрожает дисбаланс между работой и отдыхом. Их трудолюбие в мае может сыграть злую шутку — на фоне стресса и недосыпа здоровье может резко ухудшиться.

Особые риски:

  • переутомление;
  • снижение иммунитета;
  • хроническая усталость.

Рекомендации для Тельцов:

  • соблюдайте режим дня;
  • делайте перерывы в работе;
  • занимайтесь умеренной физической активностью;
  • следите за качеством питания и сна.

Совет от Тамары Глобы

«Профилактика — это не слабость, а забота о себе. Беречь здоровье сейчас — значит сохранить силы на долгие годы», — отмечает астролог.

Май 2025 — непростое время для Овнов и Тельцов, но предупреждён — значит вооружён. Снизьте нагрузки, больше отдыхайте, и звёзды помогут сохранить здоровье и внутренний баланс.

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