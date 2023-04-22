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«Магнитчиков» вычислят мгновенно: новый ГОСТ о счетчиках с 1 мая застанет врасплох россиян

«Магнитчиков» вычислят мгновенно: новый ГОСТ о счетчиках с 1 мая застанет врасплох россиян

Фото: открытые источники

С 1 мая 2023 вступит в силу новый ГОСТ, который не позволит гражданам, обманывающим коммунальную систему, и далее практиковать это. Тех, кто устанавливает магниты на приборы учета с целью экономии своих средств, будут вычислять очень легко, пишет Life.ru.

Новый госстандарт говорит о газовых счетчиках. Их будут проверять регулярно, но проверки не коснутся счетчиков с программным обеспечением.

Если проверку не провести, то можно получить большой штраф.

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