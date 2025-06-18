Мягкое мясо, а соус густой и насыщенный: гуляш от которого не отказываются и сразу просят добавки
kasheloff.ru
Если вы хотите приготовить идеальный гуляш, который согреет и порадует всю семью, попробуйте эти три простых рецепта.
Они отличаются не только вкусом, но и уникальными особенностями, подходящими для любого случая.
1. Пряный гуляш из говядины
- Ингредиенты: говядина, морковь, лук, чеснок, чили, крахмал, специи (зира, кориандр, паприка).
- Соус: насыщенный, густой, с яркими ароматами специй.
- Калорийность: 196 кКал
- Время приготовления: 60 минут
Этот гуляш порадует любителей острых блюд благодаря чили и пряным специям. Блюдо получается сытным и ароматным.
2. Классический гуляш из свинины
- Ингредиенты: свинина, лук, мука, томатная паста, специи.
- Особенности: привычный вкус из детства, долгое тушение до мягкости.
- Калорийность: 139 кКал
- Время приготовления: 180 минут
Идеальный вариант для любителей традиционного гуляша с нежным мясом и насыщенным томатным соусом.
3. Гуляш из свинины с шампиньонами
- Ингредиенты: свинина, грибы, лук, томатная паста, мука.
- Фишка: грибной аромат в сочетании с мясом придает блюду пикантность.
- Калорийность: 129 кКал
- Время приготовления: 45 минут
Если вы любите грибы, этот вариант гуляша с шампиньонами станет отличным выбором, придающим блюду новый оттенок вкуса.
Совет: Подавайте гуляш с картофельным пюре, макаронами или свежим хлебом. Соус идеально сочетается с любым гарниром, делая блюдо особенно вкусным.
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