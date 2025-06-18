Мягкое мясо, а соус густой и насыщенный: гуляш от которого не отказываются и сразу просят добавки

Если вы хотите приготовить идеальный гуляш, который согреет и порадует всю семью, попробуйте эти три простых рецепта.

Они отличаются не только вкусом, но и уникальными особенностями, подходящими для любого случая.

1. Пряный гуляш из говядины

Ингредиенты: говядина, морковь, лук, чеснок, чили, крахмал, специи (зира, кориандр, паприка).

Соус: насыщенный, густой, с яркими ароматами специй.

Калорийность: 196 кКал

Время приготовления: 60 минут

Этот гуляш порадует любителей острых блюд благодаря чили и пряным специям. Блюдо получается сытным и ароматным.

2. Классический гуляш из свинины

Ингредиенты: свинина, лук, мука, томатная паста, специи.

Особенности: привычный вкус из детства, долгое тушение до мягкости.

Калорийность: 139 кКал

Время приготовления: 180 минут

Идеальный вариант для любителей традиционного гуляша с нежным мясом и насыщенным томатным соусом.

3. Гуляш из свинины с шампиньонами

Ингредиенты: свинина, грибы, лук, томатная паста, мука.

Фишка: грибной аромат в сочетании с мясом придает блюду пикантность.

Калорийность: 129 кКал

Время приготовления: 45 минут

Если вы любите грибы, этот вариант гуляша с шампиньонами станет отличным выбором, придающим блюду новый оттенок вкуса.

Совет: Подавайте гуляш с картофельным пюре, макаронами или свежим хлебом. Соус идеально сочетается с любым гарниром, делая блюдо особенно вкусным.