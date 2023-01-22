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«Магазинов больше не будет»: «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли новое решение для всех россиян

«Магазинов больше не будет»: «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли новое решение для всех россиян

Фото: tut-magaz.ru

Крупные иностранные сети магазинов в России приняли новое решение для всех своих покупателей. Зарубежные игроки, которые остались работать в нашей стране, заявили об изменении в процессе содержания магазинов. И за счет такого нововведения определенных торговых точек с их стороны больше не будет, передает PRIMPRESS.

Такое решение, в частности, приняла сеть гипермаркетов «Ашан». Французский ретейлер, который уже очень долго работает в России, не закрыл ни одного магазина в нашей стране с весны прошлого года, после того как некоторые другие зарубежные игроки оставляли свой бизнес.

В самой сети регулярно опровергают появляющиеся слухи о том, что их гипермаркеты могут быть проданы или закрыты, а также о том, что бренд вскоре уйдет с российского рынка. Впрочем, одно из изменений в свою политику в отношении магазинов компания все-таки решила внести.

На фоне активного развития дискаунтеров, то есть магазинов с очень низкими ценами, ретейлер заявил, что пока не планирует открывать торговые точки такого формата, а продолжит концентрировать свои усилия вокруг уже имеющихся гипермаркетов. При этом в течение 2023 года компания не планирует расширяться физически в нашей стране. То есть новых магазинов от бренда больше не будет, во всяком случае, пока.

Также в «Ашане» добавили, что в ближайшее время будут развивать цифровые форматы, в первую очередь услуги по доставке товаров и продажи их через свои сайт и приложение. А количество гипермаркетов в реальности останется все еще тем же.

Аналогично решили действовать и в сети гипермаркетов «Леруа Мерлен». Ретейлер, который продает строительные материалы, инструменты для дома, а также товары для дачи, решил не уходить с российского рынка, но пока приостановит инвестиции в рекламу или другое развитие. Это значит, что новых магазинов от французского строительного бренда тоже пока ждать не стоит.

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