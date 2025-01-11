Мачете, 20 пистолетов и 200 тысяч рублей: челнинец решился на дерзкую кражу из магазина

В Челнах произошло дерзкое ограбление оружейного магазина, в результате которого молодой человек украл 20 пистолетов, мачете и 200 тысяч рублей. 18-летний подозреваемый использовал хитроумный способ, чтобы остаться в торговом центре после его закрытия: он спрятался в туалете до тех пор, пока персонал и посетители не покинули здание.

Инцидент обнаружили благодаря системе видеонаблюдения. Когда молодой человек появился на экранах, охранник попытался его задержать. В ответ на попытку задержания подозреваемый выхватил один из украденных пистолетов и начал угрожать охраннику. В попытке скрыться, он выбросил сумку с украденным имуществом, разбил окно и сбежал из здания.

Преступника удалось задержать вскоре после ограбления благодаря оперативной работе правоохранительных органов. Молодого человека нашли на одной из городских остановок недалеко от места преступления. Этот случай вызвал серьезные вопросы о мерах безопасности в торговых центрах и способах предотвращения подобных инцидентов в будущем, пишет телеграм-канал "Новости Казани и Республики Татарстан".