Люди в шоке, сдают билеты обратно: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому

Российские железные дороги обновили свод правил поведения для пассажиров. Основные изменения касаются порядка пользования нижними полками, соблюдения тишины и технического переоснащения вагонов.

Нижняя полка — по расписанию

Теперь пассажирам с верхних полок разрешено пользоваться нижними местами только в строго установленные часы:

07:00–10:00 — время для завтрака;

12:00–15:00 — время для обеда;

19:00–21:00 — время для ужина.

Такой регламент призван уменьшить число конфликтов между пассажирами в плацкарте и купе, повысив общий уровень уважения и комфорта в поездке.

Тишина в вагонах: только наушники

РЖД вводит и новые правила звуковой дисциплины:

Запрещены громкая музыка, видеоролики и звонки без наушников.

Для общения и телефонных разговоров рекомендуется перемещаться в тамбур.

Цель — обеспечить тишину и спокойствие для отдыхающих в дороге пассажиров.

Технические нововведения: комфорт становится цифровым

В рамках модернизации вагонов РЖД внедряет ряд технологических обновлений:

Системы климат-контроля — уже установлены в премиум-купе;

Дополнительные розетки и USB-порты — для удобной зарядки гаджетов;

Обновлённые вагоны-рестораны — с улучшенным меню;

Электронные табло и мобильные сервисы — для контроля маршрута и расписания.

Эти меры входят в программу повышения качества сервиса на железнодорожном транспорте.

Что стоит учитывать перед поездкой

Чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно, РЖД рекомендует: