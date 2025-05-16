Люди в шоке, сдают билеты обратно: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому
kasheloff.ru
Российские железные дороги обновили свод правил поведения для пассажиров. Основные изменения касаются порядка пользования нижними полками, соблюдения тишины и технического переоснащения вагонов.
Нижняя полка — по расписанию
Теперь пассажирам с верхних полок разрешено пользоваться нижними местами только в строго установленные часы:
- 07:00–10:00 — время для завтрака;
- 12:00–15:00 — время для обеда;
- 19:00–21:00 — время для ужина.
Такой регламент призван уменьшить число конфликтов между пассажирами в плацкарте и купе, повысив общий уровень уважения и комфорта в поездке.
Тишина в вагонах: только наушники
РЖД вводит и новые правила звуковой дисциплины:
- Запрещены громкая музыка, видеоролики и звонки без наушников.
- Для общения и телефонных разговоров рекомендуется перемещаться в тамбур.
Цель — обеспечить тишину и спокойствие для отдыхающих в дороге пассажиров.
Технические нововведения: комфорт становится цифровым
В рамках модернизации вагонов РЖД внедряет ряд технологических обновлений:
- Системы климат-контроля — уже установлены в премиум-купе;
- Дополнительные розетки и USB-порты — для удобной зарядки гаджетов;
- Обновлённые вагоны-рестораны — с улучшенным меню;
- Электронные табло и мобильные сервисы — для контроля маршрута и расписания.
Эти меры входят в программу повышения качества сервиса на железнодорожном транспорте.
Что стоит учитывать перед поездкой
Чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно, РЖД рекомендует:
- Заранее ознакомиться с новыми правилами пользования полками;
- Обязательно взять с собой наушники и зарядные устройства;
- Соблюдать тишину и уважать личное пространство соседей по вагону.
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