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Люди в шоке, сдают билеты обратно: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому

РЖД вводит новые правила для пассажиров: реглам...

kasheloff.ru

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Российские железные дороги обновили свод правил поведения для пассажиров. Основные изменения касаются порядка пользования нижними полками, соблюдения тишины и технического переоснащения вагонов.

Нижняя полка — по расписанию

Теперь пассажирам с верхних полок разрешено пользоваться нижними местами только в строго установленные часы:

  • 07:00–10:00 — время для завтрака;
  • 12:00–15:00 — время для обеда;
  • 19:00–21:00 — время для ужина.

Такой регламент призван уменьшить число конфликтов между пассажирами в плацкарте и купе, повысив общий уровень уважения и комфорта в поездке.

Тишина в вагонах: только наушники

РЖД вводит и новые правила звуковой дисциплины:

  • Запрещены громкая музыка, видеоролики и звонки без наушников.
  • Для общения и телефонных разговоров рекомендуется перемещаться в тамбур.

Цель — обеспечить тишину и спокойствие для отдыхающих в дороге пассажиров.

Технические нововведения: комфорт становится цифровым

В рамках модернизации вагонов РЖД внедряет ряд технологических обновлений:

  • Системы климат-контроля — уже установлены в премиум-купе;
  • Дополнительные розетки и USB-порты — для удобной зарядки гаджетов;
  • Обновлённые вагоны-рестораны — с улучшенным меню;
  • Электронные табло и мобильные сервисы — для контроля маршрута и расписания.

Эти меры входят в программу повышения качества сервиса на железнодорожном транспорте.

Что стоит учитывать перед поездкой

Чтобы ваше путешествие прошло максимально комфортно, РЖД рекомендует:

  • Заранее ознакомиться с новыми правилами пользования полками;
  • Обязательно взять с собой наушники и зарядные устройства;
  • Соблюдать тишину и уважать личное пространство соседей по вагону.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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