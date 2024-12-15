Люди в ярости возвращают все билеты: в поездах теперь запрещено - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД
u-f.ru
Российские железные дороги (РЖД) анонсировали серию обновлений в правилах пользования услугами поездов дальнего следования, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности для пассажиров.
Нововведения в распределении мест
Среди наиболее значимых изменений — новая система доступа к нижним полкам в купейных и плацкартных вагонах. Введение гибкого расписания позволяет пассажирам верхних полок использовать нижние полки для приема пищи в установленные временные промежутки: утром с 7 до 10 часов, днем с 12 до 15 часов и вечером с 19 до 21 часа. Это решение предоставляет пассажирам верхних полок более удобное пространство для еды, устраняя ранее существовавшие неудобства.
Ограничения на использование электронных устройств
РЖД также вводят правила, ограничивающие использование электронных устройств в пути. Слушать музыку, аудиокниги или проводить громкие разговоры теперь можно только в наушниках, чтобы не мешать другим пассажирам. Эти меры направлены на создание тихой и спокойной атмосферы, которая будет способствовать как отдыху, так и продуктивной работе во время поездки.
Прочие улучшения на борту
К дополнительным улучшениям относятся:
- Расширение ассортимента и повышение качества блюд в вагонах-ресторанах;
- Введение индивидуального климат-контроля в купе класса люкс;
- Увеличение количества точек для зарядки электронных устройств;
- Обновление информационных систем, которые теперь будут предоставлять пассажирам своевременную информацию о маршруте и возможных изменениях в расписании.
Советы пассажирам
Для того чтобы путешествие было максимально комфортным, РЖД советуют пассажирам ознакомиться с новыми правилами заранее, всегда иметь при себе наушники для использования аудиоустройств и позаботиться о наличии портативных зарядных устройств для своих гаджетов.
Эти изменения в сервисе РЖД являются частью широкомасштабной кампании по улучшению сервиса, направленной на то, чтобы каждое путешествие на поезде было не только безопасным, но и максимально комфортным для всех категорий пассажиров.
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