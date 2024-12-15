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Люди в ярости возвращают все билеты: в поездах теперь запрещено - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

Российские железные дороги (РЖД) объявили о вне...

u-f.ru

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Российские железные дороги (РЖД) анонсировали серию обновлений в правилах пользования услугами поездов дальнего следования, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности для пассажиров.

Нововведения в распределении мест

Среди наиболее значимых изменений — новая система доступа к нижним полкам в купейных и плацкартных вагонах. Введение гибкого расписания позволяет пассажирам верхних полок использовать нижние полки для приема пищи в установленные временные промежутки: утром с 7 до 10 часов, днем с 12 до 15 часов и вечером с 19 до 21 часа. Это решение предоставляет пассажирам верхних полок более удобное пространство для еды, устраняя ранее существовавшие неудобства.

Ограничения на использование электронных устройств

РЖД также вводят правила, ограничивающие использование электронных устройств в пути. Слушать музыку, аудиокниги или проводить громкие разговоры теперь можно только в наушниках, чтобы не мешать другим пассажирам. Эти меры направлены на создание тихой и спокойной атмосферы, которая будет способствовать как отдыху, так и продуктивной работе во время поездки.

Прочие улучшения на борту

К дополнительным улучшениям относятся:

  • Расширение ассортимента и повышение качества блюд в вагонах-ресторанах;
  • Введение индивидуального климат-контроля в купе класса люкс;
  • Увеличение количества точек для зарядки электронных устройств;
  • Обновление информационных систем, которые теперь будут предоставлять пассажирам своевременную информацию о маршруте и возможных изменениях в расписании.

Советы пассажирам

Для того чтобы путешествие было максимально комфортным, РЖД советуют пассажирам ознакомиться с новыми правилами заранее, всегда иметь при себе наушники для использования аудиоустройств и позаботиться о наличии портативных зарядных устройств для своих гаджетов.

Эти изменения в сервисе РЖД являются частью широкомасштабной кампании по улучшению сервиса, направленной на то, чтобы каждое путешествие на поезде было не только безопасным, но и максимально комфортным для всех категорий пассажиров.

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