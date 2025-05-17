Люди в ярости возвращают билеты: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому
shoes-web.ru
Российские железные дороги ввели обновлённые правила для пассажиров, чтобы сделать поездки комфортнее и тише. Основные изменения касаются порядка пользования нижними полками и поведения с гаджетами.
Нижние полки — не для всех и не всегда
Теперь строго определено, когда пассажиры с верхних мест могут присаживаться на нижние полки или пользоваться общим столиком:
Завтрак: с 7:00 до 10:00
Обед: с 12:00 до 15:00
Ужин: с 19:00 до 21:00
Это правило поможет избежать конфликтов и обеспечить комфорт для тех, кто спит или отдыхает на нижнем месте.
Тихий вагон: музыка — только в наушниках
Поезд — не концертный зал. Теперь смотреть видео или слушать музыку можно только в наушниках. Видеозвонки и онлайн-уроки рекомендуют проводить в тамбуре, чтобы не мешать другим. Это особенно важно в ночное время или при дальних переездах.
Новое оборудование и больше удобств
В рамках модернизации РЖД улучшает условия поездок:
Обновляются вагоны-рестораны и расширяется меню.
В премиум-купе появится климат-контроль.
Увеличено количество розеток и USB-портов для зарядки устройств.
Вся важная информация теперь дублируется на электронных табло и в приложениях.
Что взять с собой?
Наушники — теперь обязательный аксессуар для путешествия.
Зарядные устройства — в новых вагонах будет больше возможностей для подзарядки.
Хорошее настроение и уважение к соседям — главный залог спокойной дороги, пишет источник.
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