Люди в ярости возвращают билеты: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому

Российские железные дороги ввели обновлённые правила для пассажиров, чтобы сделать поездки комфортнее и тише. Основные изменения касаются порядка пользования нижними полками и поведения с гаджетами.

Нижние полки — не для всех и не всегда

Теперь строго определено, когда пассажиры с верхних мест могут присаживаться на нижние полки или пользоваться общим столиком:

Завтрак : с 7:00 до 10:00

Обед : с 12:00 до 15:00

Ужин: с 19:00 до 21:00

Это правило поможет избежать конфликтов и обеспечить комфорт для тех, кто спит или отдыхает на нижнем месте.

Тихий вагон: музыка — только в наушниках

Поезд — не концертный зал. Теперь смотреть видео или слушать музыку можно только в наушниках. Видеозвонки и онлайн-уроки рекомендуют проводить в тамбуре, чтобы не мешать другим. Это особенно важно в ночное время или при дальних переездах.

Новое оборудование и больше удобств

В рамках модернизации РЖД улучшает условия поездок:

Обновляются вагоны-рестораны и расширяется меню.

В премиум-купе появится климат-контроль .

Увеличено количество розеток и USB-портов для зарядки устройств.

Вся важная информация теперь дублируется на электронных табло и в приложениях.

Что взять с собой?