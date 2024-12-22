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Люди в ярости сдают билеты: в поездах теперь запрещено - как теперь будут путешествовать пассажиры РЖД

Представители РЖД на сегодняшний день приняли р...

u-f.ru

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Представители РЖД на сегодняшний день приняли решение о внедрении определенных новшеств, которые позволят людям с комфортом пользоваться услугами железнодорожных перевозок. Все усовершенствования нацелены на то, чтобы время, которое человек занимает место в спальном вагоне, не нарушало границы другого пассажира.

Будет введена новая система, по которой использование нижних полок в купе и плацкарте теперь в определенное время будет невозможно в полной мере. Например, с семи до десяти часов утра, затем с двенадцати утра и до трех дня, а после - с семи до девяти вечера у пассажиров с верхних полок должен быть доступ к нижней. Это необходимо для комфортного приема пищи и работы.

Регулирование использования электронных устройств

Введены также правила для использования электронных устройств. Для создания спокойной атмосферы и обеспечения комфорта всех пассажиров, РЖД запрещает использование гаджетов без наушников для прослушивания музыки или видео, а также ведения громких разговоров по телефону. Эти меры предназначены для поддержания тишины в вагонах, что важно для тех, кто хочет отдохнуть или работать в пути.

Улучшения в инфраструктуре вагонов

Среди других улучшений - обновление меню в вагонах-ресторанах, установка индивидуальных климат-контролей в люкс-купе, добавление дополнительных розеток и USB-портов для зарядки устройств, а также обновление информационных систем, которые теперь будут предоставлять пассажирам всю необходимую информацию о поездке в режиме реального времени.

Рекомендации для путешественников

РЖД рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с новыми правилами и расписанием доступа к нижним полкам, всегда иметь наушники для использования аудио и видео устройств, а также не забывать о взаимном уважении к своим соседям во время путешествия.

Эти меры, введенные РЖД, направлены на создание более комфортабельной и удобной среды для путешествий на дальние расстояния, что должно сделать поездки на железной дороге более приятными и расслабляющими для всех категорий пассажиров.

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