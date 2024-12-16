Люди в ярости сдают билеты: в поездах теперь никому этого не дадут - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

Российские железные дороги (РЖД) активно реализуют меры по повышению уровня комфорта для пассажиров поездов дальнего следования, внедряя значительные улучшения в сервис и условия путешествия.

Из последних нововведений стоит выделить изменение в распорядке использования нижних полок в плацкартных и купейных вагонах. Теперь в определенные часы дня нижние полки будут доступны пассажирам верхних мест для комфортного приема пищи: с утра с 7 до 10, днем с 12 до 15 и вечером с 19 до 21. Это новшество направлено на улучшение условий для всех пассажиров, особенно тех, кто размещен на верхних полках.

РЖД также ужесточили правила пользования электронными устройствами в поездах. Введены ограничения на использование аудиоустройств без наушников и на ведение громких разговоров по телефону, чтобы обеспечить тишину и спокойствие в пути. Это мера направлена на создание более спокойной атмосферы, которая позволит пассажирам отдыхать или работать без посторонних помех.

Дополнительно РЖД работают над улучшением качества обслуживания в вагонах-ресторанах, обновлением информационных систем, введением индивидуальных систем контроля климата в купе высшего класса и установкой дополнительных розеток и USB-портов для удобства пассажиров.

Чтобы пассажирам было проще адаптироваться к новым правилам, РЖД советует заблаговременно ознакомиться с расписанием доступности нижних полок, всегда иметь при себе наушники и проявлять уважение к соседям, соблюдая правила общественного поведения.

Эти улучшения входят в широкую программу модернизации сервиса РЖД, цель которой — сделать путешествия на поездах максимально удобными и приятными для всех категорий пассажиров.