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Люди в ярости сдают билеты: в поездах отныне запретят - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

Российские железные дороги претерпевают серию о...

u-f.ru

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Российские железные дороги претерпевают серию обновлений, направленных на улучшение условий поездок на дальние расстояния. Модернизация затронула как удобство спальных мест, так и правила использования техники на борту.

Значительное изменение коснулось расписания доступа к нижним полкам в купейных вагонах. Пассажирам верхних полок теперь разрешается использовать нижние полки в определенные временные промежутки: завтрак с 7 до 10 утра, обед с 12 до 15 и ужин с 19 до 21 часа. Это нововведение предназначено для облегчения доступа к еде и направлено на устранение дискомфорта верхних полок во время питания.

Кроме того, введены ограничения на использование личных устройств в пассажирских вагонах: воспроизведение музыки или аудиокниг и ведение телефонных разговоров теперь возможно исключительно в наушниках. Такие меры призваны сохранить спокойствие и тишину, что крайне важно для тех, кто стремится отдохнуть или сконцентрироваться во время поездки.

Дополнительные усовершенствования включают в себя:

  • Улучшение качества и ассортимента блюд в вагонах-ресторанах, что позволит пассажирам наслаждаться разнообразием и высоким качеством питания.
  • Установка персональных климат-контролей в люкс-купе, что дает возможность регулировать температуру по индивидуальным предпочтениям.
  • Расширение количества точек для зарядки устройств, отвечая потребностям современных пассажиров в доступе к электричеству.
  • Обновление информационных систем, включая введение цифровых указателей и улучшение функционала мобильных приложений, чтобы пассажиры всегда были в курсе своего маршрута и изменений в расписании.

РЖД настоятельно рекомендует пассажирам ознакомиться с новыми правилами заранее, использовать наушники для прослушивания медиа и с уважением относиться к соседям по вагону.

Эти улучшения являются частью обширной программы модернизации, направленной на повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок, делая каждое путешествие на поезде еще более приятным и удобным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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