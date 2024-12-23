Люди в ярости сдают билеты: в поездах отныне запретят - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

Российские железные дороги претерпевают серию обновлений, направленных на улучшение условий поездок на дальние расстояния. Модернизация затронула как удобство спальных мест, так и правила использования техники на борту.

Значительное изменение коснулось расписания доступа к нижним полкам в купейных вагонах. Пассажирам верхних полок теперь разрешается использовать нижние полки в определенные временные промежутки: завтрак с 7 до 10 утра, обед с 12 до 15 и ужин с 19 до 21 часа. Это нововведение предназначено для облегчения доступа к еде и направлено на устранение дискомфорта верхних полок во время питания.

Кроме того, введены ограничения на использование личных устройств в пассажирских вагонах: воспроизведение музыки или аудиокниг и ведение телефонных разговоров теперь возможно исключительно в наушниках. Такие меры призваны сохранить спокойствие и тишину, что крайне важно для тех, кто стремится отдохнуть или сконцентрироваться во время поездки.

Дополнительные усовершенствования включают в себя:

Улучшение качества и ассортимента блюд в вагонах-ресторанах , что позволит пассажирам наслаждаться разнообразием и высоким качеством питания.

, что позволит пассажирам наслаждаться разнообразием и высоким качеством питания. Установка персональных климат-контролей в люкс-купе , что дает возможность регулировать температуру по индивидуальным предпочтениям.

, что дает возможность регулировать температуру по индивидуальным предпочтениям. Расширение количества точек для зарядки устройств , отвечая потребностям современных пассажиров в доступе к электричеству.

, отвечая потребностям современных пассажиров в доступе к электричеству. Обновление информационных систем, включая введение цифровых указателей и улучшение функционала мобильных приложений, чтобы пассажиры всегда были в курсе своего маршрута и изменений в расписании.

РЖД настоятельно рекомендует пассажирам ознакомиться с новыми правилами заранее, использовать наушники для прослушивания медиа и с уважением относиться к соседям по вагону.

Эти улучшения являются частью обширной программы модернизации, направленной на повышение уровня комфорта и безопасности пассажирских перевозок, делая каждое путешествие на поезде еще более приятным и удобным.