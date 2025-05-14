Люди в ярости сдают билеты: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому
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Российские железные дороги внедрили новые правила поездок: теперь пользоваться нижними полками можно строго по расписанию, а громкие гаджеты — только в наушниках.
Изменения направлены на улучшение комфорта пассажиров и снижение уровня шума в пути. Нововведения касаются как повседневного поведения в поезде, так и технической модернизации вагонов.
Как теперь пользоваться нижними полками
РЖД ввели чёткий регламент на использование нижних полок пассажирами с верхних мест. Время, когда разрешено сидеть за столиком или на нижней полке:
- 07:00–10:00 — завтрак
- 12:00–15:00 — обед
- 19:00–21:00 — ужин
Это должно сократить конфликты и повысить уровень взаимного уважения в плацкартных и купейных вагонах.
Правила тишины: никаких громких видео
Пользоваться гаджетами теперь можно только в наушниках. Громкая музыка, видео, а также онлайн-уроки и видеозвонки без наушников — под запретом. Для бесед и онлайн-общения рекомендуется использовать тамбур.
Цель — сохранить тихую обстановку для отдыхающих пассажиров.
Умные вагоны: модернизация от РЖД
Изменения — часть масштабной программы обновления железнодорожной инфраструктуры. В числе новшеств:
- климат-контроль в премиум-купе;
- больше розеток и USB-портов для зарядки устройств;
- обновление вагонов-ресторанов и улучшенное меню;
- электронные табло и информация в мобильных приложениях.
Что важно помнить
Перед поездкой стоит:
- уточнить правила пользования нижней полкой;
- взять с собой наушники и зарядные устройства;
- помнить, что уважение к соседям делает поездку комфортной для всех, сообщает progorodsamara.
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