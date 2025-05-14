Люди в ярости сдают билеты: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому

Российские железные дороги внедрили новые правила поездок: теперь пользоваться нижними полками можно строго по расписанию, а громкие гаджеты — только в наушниках.

Изменения направлены на улучшение комфорта пассажиров и снижение уровня шума в пути. Нововведения касаются как повседневного поведения в поезде, так и технической модернизации вагонов.

Как теперь пользоваться нижними полками

РЖД ввели чёткий регламент на использование нижних полок пассажирами с верхних мест. Время, когда разрешено сидеть за столиком или на нижней полке:

07:00–10:00 — завтрак

12:00–15:00 — обед

19:00–21:00 — ужин

Это должно сократить конфликты и повысить уровень взаимного уважения в плацкартных и купейных вагонах.

Правила тишины: никаких громких видео

Пользоваться гаджетами теперь можно только в наушниках. Громкая музыка, видео, а также онлайн-уроки и видеозвонки без наушников — под запретом. Для бесед и онлайн-общения рекомендуется использовать тамбур.

Цель — сохранить тихую обстановку для отдыхающих пассажиров.

Умные вагоны: модернизация от РЖД

Изменения — часть масштабной программы обновления железнодорожной инфраструктуры. В числе новшеств:

климат-контроль в премиум-купе;

больше розеток и USB-портов для зарядки устройств;

обновление вагонов-ресторанов и улучшенное меню;

электронные табло и информация в мобильных приложениях.

Что важно помнить

Перед поездкой стоит: