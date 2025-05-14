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Люди в ярости сдают билеты: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому

РЖД ввели новые правила в поездах: когда можно ...

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Российские железные дороги внедрили новые правила поездок: теперь пользоваться нижними полками можно строго по расписанию, а громкие гаджеты — только в наушниках.

Изменения направлены на улучшение комфорта пассажиров и снижение уровня шума в пути. Нововведения касаются как повседневного поведения в поезде, так и технической модернизации вагонов.

Как теперь пользоваться нижними полками

РЖД ввели чёткий регламент на использование нижних полок пассажирами с верхних мест. Время, когда разрешено сидеть за столиком или на нижней полке:

  • 07:00–10:00 — завтрак
  • 12:00–15:00 — обед
  • 19:00–21:00 — ужин

Это должно сократить конфликты и повысить уровень взаимного уважения в плацкартных и купейных вагонах.

Правила тишины: никаких громких видео

Пользоваться гаджетами теперь можно только в наушниках. Громкая музыка, видео, а также онлайн-уроки и видеозвонки без наушников — под запретом. Для бесед и онлайн-общения рекомендуется использовать тамбур.

Цель — сохранить тихую обстановку для отдыхающих пассажиров.

Умные вагоны: модернизация от РЖД

Изменения — часть масштабной программы обновления железнодорожной инфраструктуры. В числе новшеств:

  • климат-контроль в премиум-купе;
  • больше розеток и USB-портов для зарядки устройств;
  • обновление вагонов-ресторанов и улучшенное меню;
  • электронные табло и информация в мобильных приложениях.

Что важно помнить

Перед поездкой стоит:

  • уточнить правила пользования нижней полкой;
  • взять с собой наушники и зарядные устройства;
  • помнить, что уважение к соседям делает поездку комфортной для всех, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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