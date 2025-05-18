Люди шокированы и сдают билеты: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому
u-f.ru
Российские железные дороги обновили правила поездок, чтобы сделать путешествия тише и комфортнее. Изменения касаются использования нижних полок, гаджетов и оснащения вагонов.
Нижние полки — по расписанию
Теперь чётко определено, в какое время пассажиры с верхних мест могут использовать столики и садиться на нижние полки:
Завтрак и ужин — с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00;
Обед — с 12:00 до 15:00.
Это правило помогает избежать споров между пассажирами и создать более уважительную атмосферу в вагоне.
Тишина — превыше всего
Смотреть видео и слушать музыку можно только в наушниках.
Видеозвонки и онлайн-уроки лучше проводить в тамбуре или специально отведённых зонах.
Цель — снизить уровень шума и не мешать тем, кто хочет отдохнуть в дороге.
Модернизация вагонов
Обновляются вагоны-рестораны и расширяется меню.
В премиум-купе появится климат-контроль.
Увеличивается количество розеток и USB-портов.
Вся важная информация будет доступна через электронные табло и мобильные приложения.
Что важно помнить перед поездкой
Уточняйте правила пользования полками;
Захватите наушники и зарядные устройства;
Не забывайте о вежливом поведении — это главный залог приятного путешествия.
Эти нововведения — часть большой программы по модернизации РЖД. Цель — создать более современные, «умные» вагоны, в которых приятно и удобно ехать, пишет источник.
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