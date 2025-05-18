Люди шокированы и сдают билеты: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому

Российские железные дороги обновили правила поездок, чтобы сделать путешествия тише и комфортнее. Изменения касаются использования нижних полок, гаджетов и оснащения вагонов.

Нижние полки — по расписанию

Теперь чётко определено, в какое время пассажиры с верхних мест могут использовать столики и садиться на нижние полки:

Завтрак и ужин — с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 ;

Обед — с 12:00 до 15:00.

Это правило помогает избежать споров между пассажирами и создать более уважительную атмосферу в вагоне.

Тишина — превыше всего

Смотреть видео и слушать музыку можно только в наушниках .

Видеозвонки и онлайн-уроки лучше проводить в тамбуре или специально отведённых зонах.

Цель — снизить уровень шума и не мешать тем, кто хочет отдохнуть в дороге.

Модернизация вагонов

Обновляются вагоны-рестораны и расширяется меню.

В премиум-купе появится климат-контроль .

Увеличивается количество розеток и USB-портов .

Вся важная информация будет доступна через электронные табло и мобильные приложения.

Что важно помнить перед поездкой

Уточняйте правила пользования полками;

Захватите наушники и зарядные устройства ;

Не забывайте о вежливом поведении — это главный залог приятного путешествия.

Эти нововведения — часть большой программы по модернизации РЖД. Цель — создать более современные, «умные» вагоны, в которых приятно и удобно ехать, пишет источник.