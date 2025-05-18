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Люди шокированы и сдают билеты: теперь в поездах это делать запрещено - пассажиры РЖД будут ездить по-новому

Российские железные дороги обновили правила пое...

u-f.ru

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Российские железные дороги обновили правила поездок, чтобы сделать путешествия тише и комфортнее. Изменения касаются использования нижних полок, гаджетов и оснащения вагонов.

Нижние полки — по расписанию

Теперь чётко определено, в какое время пассажиры с верхних мест могут использовать столики и садиться на нижние полки:

  • Завтрак и ужин — с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00;

  • Обед — с 12:00 до 15:00.

Это правило помогает избежать споров между пассажирами и создать более уважительную атмосферу в вагоне.

Тишина — превыше всего

  • Смотреть видео и слушать музыку можно только в наушниках.

  • Видеозвонки и онлайн-уроки лучше проводить в тамбуре или специально отведённых зонах.

Цель — снизить уровень шума и не мешать тем, кто хочет отдохнуть в дороге.

Модернизация вагонов

  • Обновляются вагоны-рестораны и расширяется меню.

  • В премиум-купе появится климат-контроль.

  • Увеличивается количество розеток и USB-портов.

  • Вся важная информация будет доступна через электронные табло и мобильные приложения.

Что важно помнить перед поездкой

  • Уточняйте правила пользования полками;

  • Захватите наушники и зарядные устройства;

  • Не забывайте о вежливом поведении — это главный залог приятного путешествия.

Эти нововведения — часть большой программы по модернизации РЖД. Цель — создать более современные, «умные» вагоны, в которых приятно и удобно ехать, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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