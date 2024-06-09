Люди пьют сердечные капли: 12 июня выходного дня не будет. Россиянам предлагают менять планы

В день России, который наступает 12 июня ежегодно, многие граждане вынуждены оставаться на рабочем месте, несмотря на желание отдохнуть.

Причина этому - занятость значительной части населения в отраслях, где работа идет круглосуточно и не может быть прервана: заводы, электростанции, медицинские учреждения, службы экстренной помощи, нефтеперерабатывающие заводы, аэропорты и прочая критически важная инфраструктура. Однако для тех, кто не связан с этими сферами, День России может стать дополнительным выходным, особенно если праздник приходится на среду.

Идеальная возможность для отдыха и релаксации представляется в начале лета, когда можно взять короткий отпуск с 10 по 14 июня. Это даст возможность насладиться целыми девятью днями свободы, включая четыре дополнительно оплачиваемых выходных. Однако многие занятые люди, составляющие от 30 до 40 процентов населения, рискуют упустить прекрасный шанс отдохнуть во время праздничных дней, сообщает PROGOROD58.