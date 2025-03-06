Люди потеряли дар речи: во всех вагонах теперь полностью запретили — РЖД вводит новые правила для пассажиров

Российские железные дороги (РЖД) продолжают внедрять нововведения, направленные на повышение комфорта и безопасности пассажиров.

С 2025 года вступают в силу следующие изменения.

Основные изменения:

Использование нижних полок: Пассажиры верхних мест теперь могут пользоваться нижними полками в определённые часы для приёма пищи: с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Это позволит улучшить условия путешествия для всех пассажиров. ​

Шумовой режим: В целях обеспечения спокойствия в вагонах вводится запрет на громкое прослушивание музыки без наушников и проведение шумных онлайн-занятий, которые могут мешать другим пассажирам. ​

Обновление подвижного состава: В 2025 году РЖД планирует пополнить парк более чем на 500 новых вагонов, что станет значительным шагом в модернизации пассажирских перевозок. Это позволит улучшить качество обслуживания и повысить безопасность поездок. ​

Рекомендации для пассажиров:

Планирование приёма пищи: Ознакомьтесь с расписанием использования нижних полок для приёма пищи, чтобы обеспечить себе комфортное путешествие.​

Использование наушников: При прослушивании музыки или просмотре видео используйте наушники, чтобы не беспокоить других пассажиров.​

Подготовка к поездке: Возьмите с собой необходимые зарядные устройства и наушники для комфортного использования электронных устройств в пути.​

Эти изменения направлены на создание более комфортных и безопасных условий для всех пассажиров РЖД.