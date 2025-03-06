Люди потеряли дар речи: во всех вагонах теперь полностью запретили — РЖД вводит новые правила для пассажиров
avto.goodfon.com
Российские железные дороги (РЖД) продолжают внедрять нововведения, направленные на повышение комфорта и безопасности пассажиров.
С 2025 года вступают в силу следующие изменения.
Основные изменения:
- Использование нижних полок: Пассажиры верхних мест теперь могут пользоваться нижними полками в определённые часы для приёма пищи: с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Это позволит улучшить условия путешествия для всех пассажиров.
- Шумовой режим: В целях обеспечения спокойствия в вагонах вводится запрет на громкое прослушивание музыки без наушников и проведение шумных онлайн-занятий, которые могут мешать другим пассажирам.
- Обновление подвижного состава: В 2025 году РЖД планирует пополнить парк более чем на 500 новых вагонов, что станет значительным шагом в модернизации пассажирских перевозок. Это позволит улучшить качество обслуживания и повысить безопасность поездок.
Рекомендации для пассажиров:
- Планирование приёма пищи: Ознакомьтесь с расписанием использования нижних полок для приёма пищи, чтобы обеспечить себе комфортное путешествие.
- Использование наушников: При прослушивании музыки или просмотре видео используйте наушники, чтобы не беспокоить других пассажиров.
- Подготовка к поездке: Возьмите с собой необходимые зарядные устройства и наушники для комфортного использования электронных устройств в пути.
Эти изменения направлены на создание более комфортных и безопасных условий для всех пассажиров РЖД.
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