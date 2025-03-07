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Люди потеряли дар речи: во всех вагонах теперь это полностью запретили — РЖД вводит новые правила для пассажиров

С 2025 года РЖД вводит новые изменения для повы...

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​ С 2025 года Российские железные дороги (РЖД) вводят несколько нововведений, направленных на улучшение условий для пассажиров, повышение их безопасности и комфорта во время поездок.

Основные изменения:

  • Использование нижних полок: Пассажиры верхних мест смогут использовать нижние полки в определённые часы для приёма пищи. Время для этого будет ограничено: с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Это нововведение направлено на улучшение условий путешествия для всех пассажиров.
  • Шумовой режим: Для обеспечения спокойствия в вагонах вводится запрет на громкое прослушивание музыки без наушников и проведение шумных онлайн-занятий, которые могут мешать другим пассажирам.
  • Обновление подвижного состава: РЖД планирует пополнить парк более чем на 500 новых вагонов в 2025 году. Это значительное обновление должно повысить качество обслуживания и безопасность пассажиров.

Рекомендации для пассажиров:

  • Планирование приёма пищи: Ознакомьтесь с расписанием использования нижних полок для приёма пищи, чтобы ваше путешествие было комфортным.
  • Использование наушников: При прослушивании музыки или просмотре видео старайтесь использовать наушники, чтобы не беспокоить окружающих.
  • Подготовка к поездке: Возьмите с собой зарядные устройства и наушники, чтобы комфортно использовать электронные устройства в пути.

Эти новшества направлены на создание более удобных и безопасных условий для всех пассажиров РЖД, сделав путешествия на железных дорогах ещё более комфортными.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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