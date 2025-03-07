Люди потеряли дар речи: во всех вагонах теперь это полностью запретили — РЖД вводит новые правила для пассажиров

​ С 2025 года Российские железные дороги (РЖД) вводят несколько нововведений, направленных на улучшение условий для пассажиров, повышение их безопасности и комфорта во время поездок.

Основные изменения:

Использование нижних полок: Пассажиры верхних мест смогут использовать нижние полки в определённые часы для приёма пищи. Время для этого будет ограничено: с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Это нововведение направлено на улучшение условий путешествия для всех пассажиров.

Шумовой режим: Для обеспечения спокойствия в вагонах вводится запрет на громкое прослушивание музыки без наушников и проведение шумных онлайн-занятий, которые могут мешать другим пассажирам.

Обновление подвижного состава: РЖД планирует пополнить парк более чем на 500 новых вагонов в 2025 году. Это значительное обновление должно повысить качество обслуживания и безопасность пассажиров.

Рекомендации для пассажиров:

Планирование приёма пищи: Ознакомьтесь с расписанием использования нижних полок для приёма пищи, чтобы ваше путешествие было комфортным.

Использование наушников: При прослушивании музыки или просмотре видео старайтесь использовать наушники, чтобы не беспокоить окружающих.

Подготовка к поездке: Возьмите с собой зарядные устройства и наушники, чтобы комфортно использовать электронные устройства в пути.

Эти новшества направлены на создание более удобных и безопасных условий для всех пассажиров РЖД, сделав путешествия на железных дорогах ещё более комфортными.