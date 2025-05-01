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Люди плавают в мазуте: что происходит на пляжах Анапы в апреле 2025

Блогер под псевдонимом «Зоркий» побывал в Анапе...

tgstat.ru

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Блогер под псевдонимом «Зоркий» побывал в Анапе в апреле и поделился впечатлениями от прогулки по побережью. Несмотря на то, что формально пляжный сезон ещё не начался, многие отдыхающие уже загорают и даже купаются. Но всё портит одно — мазут, который до сих пор присутствует на пляжах.

Погода как летом, но на берегу — кляксы мазута

19 апреля — жара и солнце. Люди гуляют по набережной, загорают и даже купаются. Но в самых популярных местах — на пляже «Малая бухта», в районе «Высокого берега» и на центральном пляже — видно следы мазута. Его капли встречаются на гальке, ступеньках мостиков, а иногда — даже в воде.

Особенно коварен песок. На вид он чистый, но стоит потереть в ладонях — и остаются чёрные точки, которые сложно смыть. Мазут прилипает к коже, как плёнка.

Меры есть, но эффект сомнительный

Вдоль пляжей натянуты сетки и канаты с мешками — они должны ловить мазут, который выбрасывают волны. Работы по очистке ведутся, но результат нестабилен: новые мазутные пятна всё равно находят каждый день.

На одном из пляжей «Зоркий» увидел, как в море зашла семья с детьми, а неподалёку мазутные кляксы блестели прямо на гальке. Запретов на купание нет, предупреждающих табличек тоже не видно.

Не только пляжи: есть и хорошие стороны

Тем не менее, Анапу нельзя списывать со счетов. Блогер отмечает: в городе много зелени, ухоженные скверы, детские площадки, хорошие зоны для прогулок. Курорт подходит для отдыха без моря — можно выбрать отели с бассейнами и проводить время в тени деревьев или у фонтанов.

Вывод

Анапа по-прежнему красива, но с морем — проблемы. Мазут остаётся на побережье даже весной, и при отсутствии чётких предупреждений туристы продолжают купаться, не осознавая риск. «Зоркий» подытоживает с иронией: «Что не уберут с пляжа — туристы увезут домой на сланцах», пишет 93.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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